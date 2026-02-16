泰博科技工會除夕陳抗護勞權 勞動部：若確認資方惡意打壓最高罰50萬

今天是除夕，但泰博科技企業工會不滿資方打壓工會、違法解雇工會幹部，今早至勞動部陳抗並高喊發起「不定期罷工」，要求勞動部出面保障勞工權益、正視移工及本國勞工遭侵害的處境；勞動部表示，委員會正盡快處理，若認定泰博科技構成惡意打壓工會，將開罰最高50萬元，若情節嚴重，則一併公布公司代表人姓名。

生醫公司泰博科技去年底爆發勞資爭議，工會控訴泰博科技長期以「外籍同仁人事管理要領」管理移工，內容涉及侵犯基本勞權，甚至構成強迫勞動疑慮；移工成立工會後，資方更被指控要求會員退出工會，近日甚至解雇7名工會幹部、打壓工會運作。

今天是農曆除夕，工會今早前往勞動部舉行「除夕祈福護勞權」陳抗活動，高喊幹部要復職、待遇要合理。

遭解雇的泰博科技工會理事長伊莉莎白（Elizabeth Basas）表示，選在除夕陳抗，是盼勞動部正視問題的嚴重性，在資方未承擔責任、勞東未獲公正對待之前，抗爭就不會停止，「這不是一場爭取金錢的抗爭，而是一場捍衛尊嚴、權利，也是一場自由生活的鬥爭」。

工會秘書長汪英達說，禁止強迫勞動已是國際趨勢，相關規範也納入台美對等貿易協定，若泰博未能改善現況，政府應考慮禁止其產品出口，並要求被違法解雇者全數復職，作為任何協商的前提。

工會指出，自去年發起多次抗爭以來，公司未改善相關爭議，反而持續對工會施加壓力，包含要求員工加入特定工會，以及對工會成員進行不利對待，日前工會理事長遭公司解僱，目前總計已有7名工會幹部遭解僱，質疑此舉涉及不當勞動行為，影響勞工結社權。

工會強調，雖然勞動部日前宣布凍結泰博科技移工名額，但相關措施仍不足以保障工會幹部與會員權益，因此在除夕當日在勞動部表達訴求，並正式宣布將依法行使罷工權，發起不定期罷工行動。

工會成員最後在勞動部前貼上「除夕祈福，罷工開始」象徵性春聯，要求公司退還超收費用、盡速復職被開除幹部，並停止任何干預工會運作的行為。

對此，勞動部回應，無論本國勞工或移工，工會法均保障其結社權。該公司於今年2月初陸續解雇工會理事長及成員，已屬重大侵害勞工結社權行為，勞動部「絕不容忍」。

勞動部指出，該工會去年11月已提出不當勞動行為裁決申請，目前裁決委員會正加速審理，若認定違反工會法，將對公司開罰，最重可處50萬元並公布負責人姓名。

勞動部強調，在裁決期間，雇主依法不得對勞工有終止契約或其他不利對待，勞動部已請新北市政府勞工局調查，若查證違規，將再裁罰20萬至60萬元。

同時，在勞資爭議未解前，將依法凍結泰博移工名額，並對後續申請案件嚴加審查，呼籲企業切勿挑戰法律底線。