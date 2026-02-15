時薪210元要說流利法文！國際精品徵才惹議 網炸鍋：以為一個包包賣500

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一家國際精品品牌近日一則徵才資訊引發爭議。精品店示意圖。 圖／Ingimage
國際精品品牌Louis Vuitton（LV）近日一則在台灣刊登的徵才資訊引發爭議，該職缺為短期活動支援性質，標示需具備流利的法文口說，然而時薪僅約210元。

一名網友在Threads轉發該職缺內容，主要工作為活動現場的法文溝通協助，包括翻譯顧客與品牌工匠之間的對話、陪同出席活動並提供支援，以及協助產品示範與互動說明等；條件則列明需具備流利法文口說能力、良好中文溝通技巧，並能適應活動現場快節奏工作。福利部分僅提供餐食與交通補助，並標示為短期工讀性質。

該名網友表示，自己本身是7年以上中英西班牙文口譯員，「這個是一個高度專業的，會影響品牌形象的場合，尤其是LV這樣chic（雅致）的品牌，應用市場價格請一個專業的口譯員」。

他續指，一般類型主題，英文口譯3小時價格為台幣12,000元，西文或法文遠高於此報價。他批評LV不應開不成比例的低價請所謂「工讀生」來做口譯的工作，「我們台灣人是什麼很賤的人嗎？」

對此，網友紛紛表示，「這薪水害我以為LV一個包包賣500」、「法文系畢業的人路過，我們學費平均下去一小時都不止210元，羞辱誰呢」、「精品開這種價格，是在明示品牌貶值得多厲害嗎」、「他們以前還徵過約聘助理，只有一年期，辦公室在台北市精華地段，要求英文精通，然後給接近基本薪資，賣的是奢侈精品，薪水卻是低賤等級」、「這時薪是要找協助手持翻譯機的工讀生吧？」

也有業內人士表示，自己在台灣當法文口譯近10年了，必須來講句公道話，「為什麼大家都說讀外文畢業不能幹嘛，就是因為有這種公司！時薪才開台幣210元，還敢要求流利法文口說。不好意思，流利法文口說又要當翻譯根本是壓榨、破壞台灣外文工作環境」、「連我這個不是專業的英語教學研究所畢業的人，假裝口譯一天都還12,000元，真的瞧得起人」。

另外，有網友發現，該職缺在截圖流傳後，已無法在104人力銀行平台上搜尋到。

