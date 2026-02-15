年終入帳只爽5分鐘！35歲工程師嘆「空虛」：科技業像圍城

不少人收到年終獎金後，滿心期待迎接新年，但一名工程師卻坦言，年終入帳後的興奮感僅維持了短短5分鐘。隨之而來的，是對生活被工作掏空的強烈失落感，也讓他開始憂心未來的人生樣貌。

一名35歲男網友在Dcard分享，自己任職科技業多年，近日收到一筆不小的年終獎金，乍看之下收入亮眼，卻絲毫提不起喜悅。他表示，這幾年為了追求高薪，幾乎把「生活」拋在腦後。

男網友透露，平日下班回到家時，往往已接近晚間11、12點，洗完澡便癱在床上滑手機，連追劇的力氣都沒有；假日原本和朋友相約露營、打球，也常因太累或臨時加班而取消，久而久之，朋友不再主動邀約。在親戚眼中，他是人人稱羨的「科技新貴」，唯獨母親察覺異狀，過年時私下關心他：「你怎麼看起來臉色這麼差，白頭髮變這麼多？」讓他幾乎當場崩潰。

他形容科技業就像一座「圍城」，外面的人因高薪嚮往進入，裡面的人卻想逃離，卻又因房貸壓力與誘人的年終獎金，一次次打消離職念頭。他坦言，這些年確實賺進不少錢，卻也失去許多，開始反問自己：「這真的是我要的未來嗎？10年後，我會不會抱著一堆錢，但身邊空無一人，身體也壞光了？」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「我每天正常上下班，領個無憂無慮的薪水，把時間留給家人。工作是為了賺錢，賺錢是為了讓自己和家人生活無虞，所以最終目的還是自己和家人」、「許多人薪水超過250（萬元）後，會改追求提升生活品質了，選擇繼續把生活換錢的，多半是還沒有確切人生目標」、「當你找到一個比賺錢更重要的目標，你就會想辦法跳脫目前框架，去找更能平衡事業和興趣的工作」、「只能說金錢跟生活，很難取得平衡」。

也有網友建議，「所以投資理財讓自己賺回自由才是最佳解，不要只傻存錢」、「小的只是小小技術員，在公司裡也很羨慕這些年薪200萬元、300萬元的工程師，但我最常聽到的，還是他們去投資股票，以及未來要去外商公司上班的話題。你或許也可以跟他們一樣朝這個方向」、「把錢丟0050，不用40歲直接躺平放飛了」。