清潔隊員首都加給有希望了 環保局長親曝與中央交涉最新進度

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市清潔隊員現有6000多人，首都勤務繁重，環保局長徐世勲為基層向中央爭取「首都加給」。記者林佳彣／攝影
北市勤務繁重，警察已有首都加給，消防員首都勤務繁重危險加給也待行政院最後核定。不過，蔣市府向中央爭取清潔隊員的首都加給目前卡關，環保局長徐世勲談及最新進度，已建議環境部參酌警消首都加給模式，修正地方機關清潔人員清潔獎金支給要點。

台北市環保局長徐世勲表示，2024年初上任後發現，相較於北市警察有首都加給、消防員也有相關加給，清潔員同樣面對首都工作量大、薪資卻無特別加給，因此他為基層請命，向中央爭取「首都加給」，將清潔獎金從現有1萬元提升至1.5萬元。

徐世勲坦言，環保局過往多次去函向中央爭取未果，他也在今年初環境部聯繫會報提案，爭取「首都加給」、「災後復舊」獎勵制度。

他說，目前爭取進度持續卡關，針對災後復舊獎勵，環境部建議可參考其他縣市以專案核准或團體協約方式辦理，但人事行政總處函示，依「軍公教員工給與項目訂修及檢討作業評估審查原則」規定，新訂獎金及其他給與事項應由中央主管機關擬訂。由於環境部依法負責天然災害環境復原規畫與督導，相關獎勵措施仍須由中央通盤檢討。

徐世勲談及首都加給，市府曾研議是否自行發放，但人事處指出，依規定，各機關待遇與獎金事項須由行政院配合年度預算統一核定，未經專案核准不得自行支給，因此市府無法透過團體協約方式逕行調整。

他說，市府已建議環境部參酌警消首都加給模式，修正「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」，增訂因首都業務繁重或特殊風險因素，得視財政與工作情形調高上限至1.5倍。環境部表示將正式函詢人事行政總處確認可行性。

徐世勲指出，北市清潔隊員現有6000多人，若市府成功向中央爭取到首都加給，初估市府每年須再支出逾3.7億元，「我們希望朝這個方向去努力。」

