年終獎金分年前、年後給合理嗎？ 過來人曝經驗：比扯鈴還扯

年節將至，許多員工都期待能領到一筆年終獎金好過年，但如果公司分成年前、年後才給，可能會讓許多人心情很「鬱卒」。有一名女網友好奇如果公司把年終獎金或薪水先給一半，剩下的過年後才給，這樣合理嗎？貼文引起熱議，律師則解釋除非勞動契約有明文，否則雇主是可以不用給年終獎金。

這名女網友在Threads發文表示，日前聽到有同事說公司為了避免有人領到年終獎金後就離職，可能會把年終或者2月的薪水先給一半，剩下的要到3月才會發放，讓她質疑這樣合理嗎？

貼文引起不少討論，「年終沒差吧，薪資不可以，但領完該跑的還是會跑啊有差嗎？」、「這樣三月拿到再離職」、「離職治百病！當時也是過年前離職，不管年不年終，再等一個月我怕我內傷」、「前公司直接分2次發，第2次是8月底」、「那他怎麼不要避免員工明年離職，今年先給一半明年給一半」、「我們去年還年後發勒，比扯鈴還扯」。

還有內行網友解釋，「妳的offer或公告上面有寫清楚發放規則才有得吵，不然非經常性薪資給予的方式就是老闆說了算」、「年終本來就沒有規定怎麼給什麼時候給，之前朋友的公司甚至是過年期間才給」。

對此，律師表示雇主依法應該全額給付「工資」給勞工，但是在我國法律規定及法院實務見解中，是將年終獎金排除在工資之外的，屬於非經常性，具有恩惠、勉勵性質之給與。

也就是說，「年終獎金屬於雇主有權限可以決定是否發放之項次，並不屬於雇主有義務給付之工資」，除非勞動契約上有明文確認勞工的薪資為「保障年薪N個月」、或是「保證年終N個月」，雇主就應該受此契約拘束來發放年終獎金。