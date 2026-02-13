快訊

殘留更多萊劑⋯美牛絞肉、內臟輸台 專家批措手不及、老弱民眾風險高

鰻魚飯名店「肥前屋」復活「3月再見」！熄燈7個月傳出好消息

三案纏身…高金素梅涉詐助理費 今赴北檢複訊

年終獎金分年前、年後給合理嗎？ 過來人曝經驗：比扯鈴還扯

聯合新聞網／ 綜合報導
年終獎金示意圖。圖／AI生成
年終獎金示意圖。圖／AI生成

年節將至，許多員工都期待能領到一筆年終獎金好過年，但如果公司分成年前、年後才給，可能會讓許多人心情很「鬱卒」。有一名女網友好奇如果公司把年終獎金或薪水先給一半，剩下的過年後才給，這樣合理嗎？貼文引起熱議，律師則解釋除非勞動契約有明文，否則雇主是可以不用給年終獎金。

這名女網友在Threads發文表示，日前聽到有同事說公司為了避免有人領到年終獎金後就離職，可能會把年終或者2月的薪水先給一半，剩下的要到3月才會發放，讓她質疑這樣合理嗎？

貼文引起不少討論，「年終沒差吧，薪資不可以，但領完該跑的還是會跑啊有差嗎？」、「這樣三月拿到再離職」、「離職治百病！當時也是過年前離職，不管年不年終，再等一個月我怕我內傷」、「前公司直接分2次發，第2次是8月底」、「那他怎麼不要避免員工明年離職，今年先給一半明年給一半」、「我們去年還年後發勒，比扯鈴還扯」。

還有內行網友解釋，「妳的offer或公告上面有寫清楚發放規則才有得吵，不然非經常性薪資給予的方式就是老闆說了算」、「年終本來就沒有規定怎麼給什麼時候給，之前朋友的公司甚至是過年期間才給」。

對此，律師表示雇主依法應該全額給付「工資」給勞工，但是在我國法律規定及法院實務見解中，是將年終獎金排除在工資之外的，屬於非經常性，具有恩惠、勉勵性質之給與。

也就是說，「年終獎金屬於雇主有權限可以決定是否發放之項次，並不屬於雇主有義務給付之工資」，除非勞動契約上有明文確認勞工的薪資為「保障年薪N個月」、或是「保證年終N個月」，雇主就應該受此契約拘束來發放年終獎金。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

年終獎金

延伸閱讀

離職見人品…怎麼走比為何走更重要！掌握這些「該做與不該做」的原則

離職大禮包！他巧妙1招教訓不守法前公司 網讚聰明：好壞好愛

年終獎金不如預期 他糾結上網請教：大家會找主管問原因嗎？

照實說還是「裝窮」？她領50萬年終不敢跟父母講 網勸：悶聲發大財

相關新聞

年終獎金分年前、年後給合理嗎？ 過來人曝經驗：比扯鈴還扯

年節將至，許多員工都期待能領到一筆年終獎金好過年，但如果公司分成年前、年後才給，可能會讓許多人心情很「鬱卒」。有一名女網友好奇如果公司把年終獎金或薪水先給一半，剩下的過年後才給，這樣合理嗎？貼文引起熱議，律師則解釋除非勞動契約有明文，否則雇主是可以不用給年終獎金。

主管請客為1人改吃素食餐廳 她怒「想吃肉都不行」引爆論戰

越來越多人因為宗教或身體因素而改吃素，但有一名女網友抱怨每次公司聚餐時，就得為了其中一位吃素的同事而遷就他，讓她頗有微詞。貼文一出引來兩派論戰，不少人認為出錢的人最大，原PO沒有理由反對。

「拿5萬換百新鈔」銀行員換鈔換到手抖 心寒曝年前亂象：熱忱被磨光

農曆年前各家銀行湧現換新鈔人潮，一名於銀行女職員在Dcard直呼「換新鈔換到快崩潰」，指出每天早上8點半一開門就大排長龍，甚至有民眾一次拿5萬元要求全換百元鈔，讓她當場傻眼，後方還有20人等候。她也提到，不少民眾對免費發放的紅包袋與發財水挑三揀四，甚至抱怨「太醜」，讓第一線行員在高壓與服務要求下苦撐，坦言「熱忱早被磨光」。

長榮航空年度地勤招募正式啟動 計25項不同職類百名職缺

長榮航空今天宣布，年度地勤招募正式啟動，誠摯歡迎優秀人才加入長榮航空大家庭。此次預計聘用25項不同職類地勤人員，釋出約百...

房市冷清拖累薪情 不動產業年薪逆勢衰退逾2%

景氣冷暖交織，薪資表現也呈現明顯分化。依據主計總處統計資料，去年有多個行業年薪擠進「年薪百萬俱樂部」，但仍有部分產業全年...

百萬年薪4大行業大公開！電子零組件傲視全台

AI紅利大爆發，成為推動高薪版圖擴張的核心動能。根據主計總處最新統計顯示，2025年工業及服務業中，不少行業已強勢躋身「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。