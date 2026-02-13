快訊

「拿5萬換百新鈔」銀行員換鈔換到手抖 心寒曝年前亂象：熱忱被磨光

聯合新聞網／ 綜合報導
年前銀行開放新鈔兌換服務，一名於銀行女職員表示「換新鈔換到快崩潰」。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
農曆年前各家銀行湧現換新鈔人潮，一名於銀行女職員在Dcard發文直呼「換新鈔換到快崩潰」，指出每天早上8點半一開門就大排長龍，甚至有民眾一次拿5萬元要求全換百元鈔，讓她當場傻眼，後方還有20人等候。她也提到，不少民眾對免費發放的紅包袋與發財水挑三揀四，甚至抱怨「太醜」，讓第一線行員在高壓與服務要求下苦撐，坦言「熱忱早被磨光」。

她進一步表示，部分民眾無視號碼牌制度，頻頻以「只是換一下很快」為由試圖插隊，讓現場秩序更加混亂；主管則在一旁要求保持微笑與服務熱忱，形成更大心理壓力。連日高強度點鈔與應對客訴，讓她下班後雙手發抖，甚至夢到自己還在數鈔票，直言過完年將重新思考是否繼續留在銀行業

不少網友安慰並給出建議，「可以去證券業或保險業做法務法尊，別去銀行折磨自己」、「換鈔就五天而已，明年記得請假」、「一般都會全部手數嗎？手數不是也不太準嗎」、「我以為大部分都是靠點鈔機耶」、「銀行不是都有點鈔機嗎？這時代還有哪家銀行這麼慘，得人工點鈔」、「我去換鈔都是點鈔機刷兩次，沒人在手點的」、「就慢慢數，反正數快點薪水也是固定的」。

過年前想有效率的換新鈔，Chatgpt提供以下小撇步：

避開尖峰時段

開門前與中午前後通常人最多，建議選擇平日下午或活動後段期間再前往。

先查好指定兌換據點

每年多由中央銀行協調各金融機構辦理定點換鈔，包含多家銀行分行與部分郵局，可事先上官網查詢公告名單與時間。

善用ATM提領新鈔

部分銀行在活動期間會於ATM補充新鈔，直接提領百元或千元新鈔，通常比臨櫃排隊更快。

不一定要全換百元

可混搭百元、500元，紅包好看又減少點鈔時間，對行員與自己都更有效率。

保持禮貌、依號碼牌等候

換鈔高峰只有短短幾天，彼此體諒，流程其實會比想像中順暢許多。

