長榮航空年度地勤招募正式啟動 計25項不同職類百名職缺

長榮航空今天宣布，年度地勤招募正式啟動，誠摯歡迎優秀人才加入長榮航空大家庭。此次預計聘用25項不同職類地勤人員，釋出約百名職缺，報名日期自即日起至3月1日止，大學畢業者起薪新台幣43,000起，如具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定，歡迎對航空業懷有夢想和抱持熱情的朋友踴躍報考，有意報考者請至長榮航空網站完成線上報名。

長榮航空表示，本次將招募客運運務人員、貨運運務/機艙物流人員、營業人員、客服人員、會員計畫及經營人員、網路廣告操作人員、餐勤管理人員、空勤組員管理人員、簽派人員、航技工程師、訓練裝備工程師、航員訓練人員、航機工程師、財務人員、職業安全衛生人員、航空保安管理人員、航空安全管理人員、氣候變遷及環境管理工程師、個人資料管理人員、資安暨個資法遵人員、資訊安全管理工程師、應用系統開發工程師、系統管理工程師、護理師、高雄機場運務助理。

長榮航空指出，為使新進員工能夠充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司、台北市區及高雄機場等工作地點，錄取後預計於今年5至8月分梯次報到，歡迎應屆畢業生踴躍報考，未來公司也將依據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會，為員工的職涯發展創造更多可能性。

長榮航空飛安及服務多年來在國際上屢創佳績，更連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司肯定，長榮航空始終堅持人才是公司最重要的資產，因此嚴格執行「選才、育才、留才」的策略，從新人培育開始，提供完善的教育訓練，以及暢通的升遷管道，讓員工得以適才適任；此外，員工亦享有良好的薪酬福利，如優待機票、員工餐廳、交通車接駁、交通及餐費補助等貼心及人性化的福利措施，長榮航空誠摯邀請充滿自信、熱愛挑戰的您，成為長榮航空大家庭的一份子。