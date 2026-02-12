職安署夜間勞檢開罰40萬元 籲雇主強化春節職安

為強化事業單位在春安期間的作業安全，職安署11日深夜至12日凌晨，針對營建工地、配電工程及倉儲物流業實施夜間勞動檢查，確認夜間作業是否落實安全衛生設施。本次檢查共計執行6場次，停工處分2場次，罰鍰金額達40萬元。

職安署表示，夜間工作風險因產業不同而差異顯著。如工地或配電工程若缺乏安全確認與聯繫，易引發重大災害；倉儲物流業在照明不足下進行重物搬運及操作大型機具，也會大幅提高職災風險。

夜間駕駛更可能因疲勞降低反應能力，增加意外發生機率。同時，長期夜間勞動也存在過勞疑慮。雇主應加強風險評估，落實機械設備檢點、自動檢查與標準作業程序，保障工作者安全。

職安署提醒，2月14日起迎接9天農曆春節連假，為避免超時工作、夜間作業或大型活動之舞台拆搭工程造成職災，雇主應妥善安排人力，加強巡視作業與提升留守人員的防災意識，確保事故能即時通報、迅速處置，避免災害擴大。

如需要延長工時或調整例假，也必須遵守《勞動基準法》相關規定。尤其是慶典、燈會等大型活動舞台搭設或拆除作業，更應做好墜落及感電等防護措施。

職安署強調，「工安無假期」，歲末年終常因趕工需求安排夜間作業，雇主務必進行危害辨識及風險評估，據以擬訂預防、控制及緊急應變措施。

職安署提醒，唯有落實事前預防，才能有效防止職災，讓每位夜間工作者都能平安回家。全國勞動檢查機構在春節期間也將持續待命，維持緊急應變能量，共同守護勞工平安過年。