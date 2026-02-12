房市冷清拖累薪情 不動產業年薪逆勢衰退逾2%

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

景氣冷暖交織，薪資表現也呈現明顯分化。依據主計總處統計資料，去年有多個行業年薪擠進「年薪百萬俱樂部」，但仍有部分產業全年總薪資不增反減。其中不動產業受景氣影響最大，去年平均年薪降至67萬元，年減達2.06%，顯見隨著房市交易量趨緩，從業人員薪資亦同步受挫。

不動產業是去年服務業少數薪資出現負成長的行業。主計總處資料顯示，2025年不動產業全年總薪資平均數為67萬752元，年減2.06%，進一步觀察，該行業每月經常性薪資平均為4萬4,670元，年減0.06%；若以中位數來看，經常性薪資更降至3萬6,732元，年減1.50%，顯示不僅相關獎金、分紅縮水，連帶月薪結構也顯著承壓。

富華創新品牌行銷總監王鈞生指出，在市場進入盤整期後，「分紅縮減是一定的」。他透露，房地產從業人員本薪普遍不高，大約落在4萬至5萬元，過去景氣高峰時，從業人員分紅可達6至7個月，但今年可能縮水至平均僅剩2個月；在此壓力下，業界也出現的「汰舊換新」潮，新進人力薪資水準則偏低，整體產業正處於人力成本重整的陣痛期。

王鈞生分析，儘管台股表現優異，但資金流向並未如預期轉入不動產，房市在金融管制的持續夾擊下，今年上半年房市預計仍將維持盤整的保守格局。

至於製造業，表現則呈現兩極化，相對於電子零組件業的亮眼成績，飲料及菸草製造業成為少數總薪資下滑的異類。統計顯示，2025年飲料及菸草製造業全年總薪資平均數為73萬3,428元，較上年減少1.44%，是製造業中唯一總薪資倒退的產業，在整體製造業年薪平均成長5.72%的背景下，也讓該產業與科技業的薪資鴻溝正持續擴大。

