百萬年薪4大行業大公開！電子零組件傲視全台

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
職場示意圖。圖／AI生成
職場示意圖。圖／AI生成

AI紅利大爆發，成為推動高薪版圖擴張的核心動能。根據主計總處最新統計顯示，2025年工業及服務業中，不少行業已強勢躋身「年薪百萬俱樂部」，其中電子零組件製造業以年薪133萬元奪冠，年增8.52%，續攀薪資金字塔頂端。

根據主計總處統計，去年工業及服務業全年總薪資平均為76萬632元。進一步觀察產業分布，製造業表現優於整體平均，全年總薪資平均達83萬2,476元，年增5.72%，顯示百萬年薪門檻，仍高度集中在少數高技術門檻與資本密集產業。

製造業雙雄持續領跑，電子零組件製造業、電腦電子光學製品製造業長期位居高薪前段班。電子零組件製造業去年全年總薪資平均達133萬2,924元，年增8.52%；每月經常性薪資平均為5萬7,096元，年增3.06％。而產業受僱員工人數約64.5萬人，占全體勞動力約7.57%，是支撐台灣高薪結構的核心骨幹。

電腦電子光學製品製造業同樣表現亮眼，去年全年總薪資平均達113萬9,592元，年增3.06％。在經常性薪資方面，每月平均為5萬3,463元，年增2.25％。

內需服務業方面，去年全年總薪資平均為73萬68元，年增2.81%，漲幅雖較製造業溫和，但特定產業表現依舊出色。金融及保險業去年總薪資平均來到132萬960元，年增2.57%，維持其傳統高薪產業的地位，每月經常性薪資平均高達7萬997元，年增2%。

出版影音及資通訊業則緊隨其後，去年總薪資平均為103萬7,184元，年增3.11%，每月經常性薪資達6萬9,595元，年增3.04%。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，電子零組件製造業與電腦電子光學製造業，本就位居薪資前段班，去年更受惠於科技快速進步，尤其是AI興起後，強勁的需求大量帶動相關電子零組件的拉貨動能。在獲利轉強的支撐下，企業不僅提升固定薪資，包含季度獎金及年終獎金的發放水準都相當可觀。

曾仲葳認為，金融及保險業一直是國內經常性薪資的領頭羊，其薪資結構具有高度穩定性，且大多集中在大型金融集團，每年固定調薪已成常態，且去年台股表現亮眼，投資人參與度極高，帶動金融業手續費收入大增，2025年獲利數據非常可觀，雄厚的年終與三節獎金，是支撐其平均年薪躋身金字塔頂端的主因。

百萬年薪4大行業大公開！電子零組件傲視全台

AI紅利大爆發，成為推動高薪版圖擴張的核心動能。根據主計總處最新統計顯示，2025年工業及服務業中，不少行業已強勢躋身「...

