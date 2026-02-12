傻眼！去年才升遷、今年尾牙後被裁員 理由竟是「假請太多」

不少上班族把尾牙視為一年辛勞的句點，然而近日有網友分享，公司一名任職多年的同事，去年才剛獲升職，卻在尾牙結束後不久被通知資遣，理由竟是「假請太多」。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

該名網友在Dcard發文表示，這位同事在公司服務約六年，升職原被視為能力與表現獲得肯定，未料今年尾牙一結束就遭解僱。據了解，公司給出的理由是「請假次數過多」，但實際情況卻與外界想像有所落差。

原PO指出，這名同事的請假全程依規定辦理，特休用完後改請事假，並未超過法定天數，流程完整、主管也全數核准，期間沒有曠職或失聯情況，工作交辦亦未出現疏失，幾乎「每一步都照制度走」。

讓原PO感到不解的是，辦公室內不乏上班聊天、滑手機的同事，卻始終未被點名處理，反倒是依法完成工作、合法請假的人先出局，讓他不禁直呼：「原來升職不是保護色，依法請假也不是護身符！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我前公司的部門主管跟總經理不對盤，總經理一直很想關掉我們部門，所以用各種理由資遣我們部門的人，包含合法請假卻變被資遣的理由」、「有時候人力成本太高，想要降低成本的時候，就會找那些比較高薪主管職，但是還沒有接觸到太多核心機密的人開刀」、「我遇過有才領完資深員工獎，下星期就被資遣的」、「恭喜你同事脫離苦海」、「違法資遣是無效的」、「只有學生跟剛畢業的人才以為是靠能力、靠努力才能往上爬，基本上大多還是靠人脈靠關係，好好經營人際關係才是真的」。

根據《勞基法》第11條規定，非有下列情事之一者，雇主不得預告勞工終止勞動契約：一、歇業或轉讓時。二、虧損或業務緊縮時。三、不可抗力暫停工作在一個月以上時。四、業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置時。五、勞工對於所擔任之工作確不能勝任時。