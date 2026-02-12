快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

圓航空職涯夢 2026長榮航空百名地勤人員熱烈招募中

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
圓航空職涯夢，長榮航空12日宣布，年度地勤招募正式啟動，誠摯歡迎優秀人才與我們一同翱翔天際。長榮航空／提供
圓航空職涯夢，長榮航空12日宣布，年度地勤招募正式啟動，誠摯歡迎優秀人才與我們一同翱翔天際。長榮航空／提供

圓航空職涯夢，長榮航空（2618）12日宣布，年度地勤招募正式啟動，誠摯歡迎優秀人才與我們一同翱翔天際，此次預計聘用25項不同職類地勤人員，釋出約百名職缺，報名日期自即日起至3月1日止，大學畢業者起薪NT$43,000起，如具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定，歡迎對航空業懷有夢想和抱持熱情的朋友踴躍報考，有意報考者請至長榮航空網站完成線上報名。

長榮航空因應全球航空市場需求日益蓬勃發展，將持續引進新機及開闢新航點，為配合本年度航班運能提升及機隊數增加，本次將招募客運運務人員、貨運運務/機艙物流人員、營業人員、客服人員、會員計畫及經營人員、網路廣告操作人員、餐勤管理人員、空勤組員管理人員、簽派人員、航技工程師、訓練裝備工程師、航員訓練人員、航機工程師、財務人員、職業安全衛生人員、航空保安管理人員、航空安全管理人員、氣候變遷及環境管理工程師、個人資料管理人員、資安暨個資法遵人員、資訊安全管理工程師、應用系統開發工程師、系統管理工程師、護理師、高雄機場運務助理(部分工時/時薪制)。

長榮航空為使新進員工能夠充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司、臺北市區及高雄機場等工作地點，錄取後預計於今年5至8月分梯次報到，歡迎應屆畢業生踴躍報考，未來公司也將依據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會，為員工的職涯發展創造更多可能性。

長榮航空的飛安及服務多年來在國際上屢創佳績，更連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司肯定，這都是全體員工共同努力的成果，長榮航空始終堅持人才是公司最重要的資產，因此嚴格執行「選才、育才、留才」的策略，從新人培育開始，提供完善的教育訓練，以及暢通的升遷管道，讓員工得以適才適任；此外，員工亦享有良好的薪酬福利，如優待機票、員工餐廳、交通車接駁、交通及餐費補助等貼心及人性化的福利措施，長榮航空誠摯邀請充滿自信、熱愛挑戰的您，成為長榮航空大家庭的一分子。

長榮航空即日起至3月1日止啟動年度地勤人員招募，有意報考者可透過長榮航空網站完成線上報名。長榮航空／提供
長榮航空即日起至3月1日止啟動年度地勤人員招募，有意報考者可透過長榮航空網站完成線上報名。長榮航空／提供
長榮航空即日起至3月1日止啟動年度地勤人員招募，開出25項職務，約百名職缺。長榮航空／提供
長榮航空即日起至3月1日止啟動年度地勤人員招募，開出25項職務，約百名職缺。長榮航空／提供

長榮航空 工程師 桃園機場

延伸閱讀

長榮航空釋出百名地勤職缺 起薪4.3萬大學畢業即可報名

長榮航新闢直飛華府航線 6月26日開航

長榮航增班米蘭 評估擴點北歐

長榮航空6月26日直飛「桃園-華盛頓」航線 每周4班 即日起開放購票

相關新聞

開除老闆！工程師轉行賣雞蛋糕收入更高 作家讚：與環境搏鬥的勇氣

近年來，越來越多年輕人選擇離開傳統職場，轉而投入小本創業。作家黃大米近日分享她在街頭採訪兩名年輕攤商的經驗，一人賣蔥抓餅、一人賣雞蛋糕，兩人都從上班族轉為自行創業，收入與生活型態出現明顯轉變。

長榮航空釋出百名地勤職缺 起薪4.3萬大學畢業即可報名

長榮航空年度地勤招募正式啟動，長榮航空今宣布，釋出百名地勤職缺，預計聘用25項不同職類地勤人員，即日起至3月1日開放報名...

104人力銀行：春節兼職工作近2萬個 雙倍薪4天收入逾萬元

現代人同時兼職當斜槓族比重大增，104人力銀行更觀察到，兼職已經逐漸擺脫「短期補貼生活費」，轉而成為工作與生活規劃的選項...

主動要求加薪v.s工作表現佳被加薪 那個成功率高？答案超意外

主計總處昨天發布去年受僱員工薪資狀況，雖然經常性薪資增幅破3%，創26年最高，但yes123求職網「馬年薪資滿意度與升職...

台股大漲也無感…逾九成上班族不滿意薪資 自評滿意度只34.9分

新的一年開始，儘管經濟及股市表現佳，但勞工對自己收入狀況是否感到滿意？打算如何改善？yes123求職網「馬年薪資滿意度與...

解僱工會幹部 洪申翰：不會容忍泰博嚴重打壓勞工結社權

泰博科技工會去年11月控訴強迫勞動、濫收費用，移工籌組工會更遭打壓，為此提起不當勞動行為裁決。未料，泰博工會周一才到勞動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。