失業勞工年後就業免煩惱！「先僱後訓」補助雇主最高180萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部勞動力發展署為協助因國際情勢而失業，或有跨領域轉職需求的勞工就業，積極推動「勞工就業通計畫」，透過公立就業服務機構提供「僱用獎助」、「工作崗位訓練」及「職務再設計」三大整合性服務資源，協助勞工於年後順利重返職場，穩定就業及生活。

勞動力發展署指出，部分失業勞工預計年後轉換跑道，但尚未具備新領域所需技能，特別透過「工作崗位訓練」模式，連結未實施減班休息、且維持穩定僱用規模的事業單位釋出合適之職缺，協助勞工「先僱後訓」進入新職場，由雇主安排職場導師進行一對一訓練，「邊做邊學」提升專業能力。

另為特別照顧到傳統產業及製造業等領域中高齡勞工或有職場適應需求者，公立就業服務機構也會主動搭配「職務再設計」措施，與雇主共同協助勞工排除工作障礙、提升工作效能，確保每一位勞工都能在新崗位上穩定發揮。

該計畫自去年9月底推動以來，至2026年1月28日已獲得華通電腦、統一實業、台灣麥德美、台灣納米科技、上銀科技、翰仁企業等319家事業單位響應，核准之工作崗位訓練計畫共釋出3,145個職缺，已有604人次報名參訓，由事業單位陸續甄試中。

工作崗位訓練計畫職缺薪資3.5萬元以上職缺數逾500個，歡迎失業勞工於台灣就業通職前訓練網「勞工就業通專區」內「工作崗位職缺查詢」搜尋有意願的職缺後，親洽就近公立就業服務機構推介參訓。

為鼓勵雇主釋出工作崗位訓練職缺，提供失業勞工更多技能訓練的機會，勞動力發展署補助雇主工作崗位訓練費，每人每月最高補助新臺幣1.2萬元、最長補助3個月，同一年度內單一雇主最高補助額度可達180萬元。另雇主協助勞工運用職務再設計措施者，可再額外補助雇主每人每年最高10萬元。

雇主或失業勞工，如果想進一步瞭解自己是否屬於本計畫的適用對象，以及各項措施的申請方式及文件等資訊，可至「勞工就業通計畫」專區查詢相關資訊，或撥打免付費客服專線，由專人提供諮詢服務，也可電洽勞動部勞動力發展署所屬各分署，瞭解更多資訊。

