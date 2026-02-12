住都中心徵才 2026管理菁英招募計畫號召各界菁英

隨著國內都市更新進入關鍵加速期，以及社會住宅政策的深化發展，國家住宅及都市更新中心為因應業務版圖的策略性拓展，12日宣佈正式啟動「2026 管理菁英招募計畫」。本次招募聚焦於中高階管理人才，旨在號召具備跨領域溝通韌性、卓越領導力及高度社會責任感的專業經理人，共同投入公辦都更、社會住宅經營及包租代管等國家層級居住政策的實現。

深耕居住使命：從都市更新到社會居住蛻變的築夢工程

國家住都中心長期致力於優化都市居住品質。面對都市更新中複雜的利益協調、社會住宅營運的精準管理，以及包租代管產業的標準化服務，中心深知「專業人才」是推動社會變革與城市翻轉的核心引擎。

國家住都中心表示：「我們經手的每一件公辦都更案，不僅是硬體的興建，更是翻轉老舊社區、賦予土地新生命的契機；我們經營的社會住宅，亦不僅是提供居住空間，更是建構社區韌性與社會安全網的基石。這需要具備營運高度且理解社會溫度的管理人才，與中心共同落實這項宏大的社會使命。」

三大核心業務：瞄準各界管理的「領航菁英」

這次「居住管理菁英招募計畫」將針對以下三大核心領域徵才，包括公辦都更推動： 負責大型案件之全案進度控管與多方所有權人之整合協調。需具備高度溝通韌性與談判能力，推動城市地貌重生；社會住宅興建： 統籌大規模社會住宅之規劃設計與工程管理。導入永續建築與現代化營建工法，確保高品質施工，為國民打造安心居住的標準典範；社會住宅經營： 整合社宅營運與包租代管專業服務。導入智慧化管理與社區營造思維，建立高品質住戶服務體系，並致力於不動產管理標準化，提升國內租賃市場的專業性。

全方位職涯發展：具競爭力的待遇與社會影響力

國家住都中心強調，中心不僅提供符合市場水準、具吸引力的薪資福利制度，更建構了完善的人才發展體系。加入國家住都中心，管理人才不僅能參與改變城市地貌的重大專案，更能透過專業服務，實質改善民眾居住環境，實現職業成就與社會價值的雙重成長。