快訊

天然無添加的牙膏其實母湯！牙醫師絕不買的3樣牙齒護理產品

與李四川展開「君子之爭」 黃國昌：若李出線他不會當副手

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

長榮航空釋出百名地勤職缺 起薪4.3萬大學畢業即可報名

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空即日起至3月1日止啟動年度地勤人員招募，開出25項職務，約百名職缺。圖／長榮航空提供
長榮航空即日起至3月1日止啟動年度地勤人員招募，開出25項職務，約百名職缺。圖／長榮航空提供

長榮航空年度地勤招募正式啟動，長榮航空今宣布，釋出百名地勤職缺，預計聘用25項不同職類地勤人員，即日起至3月1日開放報名，大學畢業者起薪4.3萬元，如具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定。

因應全球航空市場需求日益蓬勃發展，為配合航班運能提升及機隊數增加，長榮航空表示，將招募客運運務人員、貨運運務／機艙物流人員、營業人員、客服人員、會員計畫及經營人員、網路廣告操作人員、餐勤管理人員、空勤組員管理人員、簽派人員、航技工程師、訓練裝備工程師、航員訓練人員、航機工程師、財務人員、職業安全衛生人員、航空保安管理人員、航空安全管理人員、氣候變遷及環境管理工程師、個人資料管理人員、資安暨個資法遵人員、資訊安全管理工程師、應用系統開發工程師、系統管理工程師、護理師、高雄機場運務助理。

長榮航空指出，為使新進員工能夠充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司、台北市區及高雄機場等工作地點，錄取後預計於今年5至8月分梯次報到，未來也將依據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會。

另外，台灣虎航日前也宣布，廣招商用機師、運務員及多個內勤人員職缺，其中，商用機師2月22日前開放報名，報名資格需具備中華民國國籍、大專以上畢業，包含2年內有效英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可的商用駕駛員執照 (CPL, Commercial Pilot License)，總飛行時數250小時以上等條件。

長榮航空即日起至3月1日止啟動年度地勤人員招募，開出25項職務，約百名職缺。圖／長榮航空提供
長榮航空即日起至3月1日止啟動年度地勤人員招募，開出25項職務，約百名職缺。圖／長榮航空提供
長榮航空即日起至3月1日止啟動年度地勤人員招募，開出25項職務，約百名職缺。圖／長榮航空提供
長榮航空即日起至3月1日止啟動年度地勤人員招募，開出25項職務，約百名職缺。圖／長榮航空提供
長榮航空即日起至3月1日止啟動年度地勤人員招募，開出25項職務，約百名職缺。圖／長榮航空提供
長榮航空即日起至3月1日止啟動年度地勤人員招募，開出25項職務，約百名職缺。圖／長榮航空提供

桃園機場 長榮 地勤 職缺

延伸閱讀

長榮航新闢直飛華府航線 6月26日開航

長榮航增班米蘭 評估擴點北歐

長榮航空6月26日直飛「桃園-華盛頓」航線 每周4班 即日起開放購票

用不到2年！地勤警告「1日系行李箱」超易壞 苦主曝血淚經驗

相關新聞

104人力銀行：春節兼職工作近2萬個 雙倍薪4天收入逾萬元

現代人同時兼職當斜槓族比重大增，104人力銀行更觀察到，兼職已經逐漸擺脫「短期補貼生活費」，轉而成為工作與生活規劃的選項...

長榮航空釋出百名地勤職缺 起薪4.3萬大學畢業即可報名

長榮航空年度地勤招募正式啟動，長榮航空今宣布，釋出百名地勤職缺，預計聘用25項不同職類地勤人員，即日起至3月1日開放報名...

主動要求加薪v.s工作表現佳被加薪 那個成功率高？答案超意外

主計總處昨天發布去年受僱員工薪資狀況，雖然經常性薪資增幅破3%，創26年最高，但yes123求職網「馬年薪資滿意度與升職...

台股大漲也無感…逾九成上班族不滿意薪資 自評滿意度只34.9分

新的一年開始，儘管經濟及股市表現佳，但勞工對自己收入狀況是否感到滿意？打算如何改善？yes123求職網「馬年薪資滿意度與...

解僱工會幹部 洪申翰：不會容忍泰博嚴重打壓勞工結社權

泰博科技工會去年11月控訴強迫勞動、濫收費用，移工籌組工會更遭打壓，為此提起不當勞動行為裁決。未料，泰博工會周一才到勞動...

高雄新設移工直聘中心 提供一站式、通譯服務

為讓南部地區想直接聘僱移工的雇主就近申辦，勞動部勞動力發展署新設立「高屏澎東區直接聘僱聯合服務中心」，今正式對外營運，除...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。