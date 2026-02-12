長榮航空釋出百名地勤職缺 起薪4.3萬大學畢業即可報名

長榮航空年度地勤招募正式啟動，長榮航空今宣布，釋出百名地勤職缺，預計聘用25項不同職類地勤人員，即日起至3月1日開放報名，大學畢業者起薪4.3萬元，如具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定。

因應全球航空市場需求日益蓬勃發展，為配合航班運能提升及機隊數增加，長榮航空表示，將招募客運運務人員、貨運運務／機艙物流人員、營業人員、客服人員、會員計畫及經營人員、網路廣告操作人員、餐勤管理人員、空勤組員管理人員、簽派人員、航技工程師、訓練裝備工程師、航員訓練人員、航機工程師、財務人員、職業安全衛生人員、航空保安管理人員、航空安全管理人員、氣候變遷及環境管理工程師、個人資料管理人員、資安暨個資法遵人員、資訊安全管理工程師、應用系統開發工程師、系統管理工程師、護理師、高雄機場運務助理。

長榮航空指出，為使新進員工能夠充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司、台北市區及高雄機場等工作地點，錄取後預計於今年5至8月分梯次報到，未來也將依據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會。