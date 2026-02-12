開除老闆！工程師轉行賣雞蛋糕收入更高 作家讚：與環境搏鬥的勇氣

近年來，越來越多年輕人選擇離開傳統職場，轉而投入小本創業。作家黃大米近日在臉書分享她在街頭採訪兩名年輕攤商，一人賣蔥抓餅、一人賣雞蛋糕，兩人都從上班族轉為自行創業，收入與生活型態出現明顯轉變。

其中一名賣蔥抓餅的年輕人，三年前開始擺攤創業。他坦言，過去上班時薪水普通，自己投入程度也有限，「後來自己出來做就很拚」，收入要達到過去上班時的兩倍並不困難。他的產品並非加盟，而是自行研發多種口味，在競爭激烈的小吃市場中打出一片天。

另一名年輕攤商則原本從事工程師工作，因長期承受高壓環境，決定轉換跑道，兩年前開始賣雞蛋糕。他表示，目前收入確實比過去高，關鍵在於「地點」，必須不斷測試不同擺攤位置，找到人流穩定、消費力足夠的據點，生意才會穩定成長。

談及技術來源，他笑說雞蛋糕並非特別拜師學藝，而是透過網路影片自學，與朋友討論改良後便直接投入市場嘗試。兩位年輕人都選擇以低成本、自主研發的方式創業，展現強烈行動力。

黃大米表示，自己訪問的多為生意不錯的攤商，因此無法得知是否有更多人創業後黯然退場，但她欣賞這種「與環境搏鬥」的勇氣，認為不論成功與否，只要親身嘗試過，人生較不易留下遺憾。

此外，她也觀察到物價變化帶來的衝擊。以雞蛋糕為例，如今一包售價動輒50至60元，相較童年時期僅15至20元，漲幅驚人。據了解，如今一包約5至6顆的雞蛋糕，多半在50至75元之間；而具特殊造型的雞蛋糕，如台北市國家音樂廳「紅玉滿赤心雞蛋糕」價格則落在130元至140元之間，一包則有6顆。