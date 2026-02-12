快訊

104人力銀行：春節兼職工作近2萬個 雙倍薪4天收入逾萬元

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
農曆春節與大型活動檔期更成為兼職熱季。例如國人最愛在過年買彩券試手氣，因此彩券行需要大量打工人員。圖／本報資料照片
農曆春節與大型活動檔期更成為兼職熱季。例如國人最愛在過年買彩券試手氣，因此彩券行需要大量打工人員。圖／本報資料照片

現代人同時兼職當斜槓族比重大增，104人力銀行更觀察到，兼職已經逐漸擺脫「短期補貼生活費」，轉而成為工作與生活規劃的選項之一 ，農曆春節與大型活動檔期更成為兼職熱季。春節期間因為薪資加倍，全台雙倍薪的兼職工作將近2萬個，換算4天工作收入可望超過萬元。

104人力銀行統計，春節期間全台雙倍薪的兼職工作逼近2萬個，若以除夕到初三出勤為例，時薪200元、每日排班滿8小時，4天薪資即可達12,800元，從彩券行工讀、賣場收銀、伴手禮包裝與餐飲門市，到2、3月的迪化年貨大街、台灣燈會與台北國際動漫節等活動兼職都有。

隨著年後企業補人、學生返校與轉職潮啟動，企業徵才釋出門市、活動、包裝與遠距支援等兼職工作也同步升溫，吸引更多希望探索職涯或銜接轉職的族群。兼差族不再只比時薪高低，而會同時衡量工作彈性與工時安排，使兼職逐漸從過渡性安排，轉變為具延續性的工作形式。

