主動要求加薪v.s工作表現佳被加薪 那個成功率高？答案超意外

主計總處昨天發布去年受僱員工薪資狀況，雖然經常性薪資增幅破3%，創26年最高，但yes123求職網「馬年薪資滿意度與升職卡關調查」顯示，有六成四勞工表示三年(含)以上沒調薪。曾有四成四勞工主動向老闆要求加薪，成功率36%，至於曾因工作表現佳，讓公司「主動」幫自己加薪比率更低，只有27%。

yes123求職網的調查顯示，合計在三年(含)以上「沒調薪」的，共有64.3%，甚至有13.1%是高達「十年(含) 以上」未加薪，平均下來，勞工被凍薪4.5年，仍是13年以來新高水準。

本次調查更發現，上班族平均「最長」能忍受1.6年完全不加薪，所以相較4.5年的「凍薪期」，也已超過忍耐極限「2.9年」。

另外在可複選狀況下，衡量在今年替自己「最快的」加薪方法當中：依舊有70.2%覺得是「成功跳槽，而且換到薪水更高的公司」；有57.7%卻認為，「選擇下班後或休假時去兼差」；也有47.1%覺得是「靠投資理財，而且有獲利」；還有46%表示，「花時間補習進修，然後考取證照」；或者「拿出過去的工作表現，直接向老闆或主管要求加薪」也佔了30.9%。

其餘自認可加薪的方式，又依序還有：「到國外工作」(29.8%)、「自行創業，而且有獲利」(28.8%)、「以想離職為藉口，要求公司加薪」(12.9%)。

回顧整個職涯，「曾經主動」開口向老闆要求加薪、升職的，其實僅有自己有過這樣的經驗；可惜最後「真正成功」被調薪、獲得升遷的機率並不高，調查結果發現「成功率」只有36.2%。相較之下，曾因「工作表現佳」，反而讓公司「主動」幫自己加薪、升職的，比率其實更低，僅剩下27.3%。

解讀此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌建議，想和雇主或上司「談薪水」、「求升遷」，不能光靠談心、論交情，必須拿出實際的工作成績。而且光看「KPI達成率」並不夠，要突顯與其他同仁不同的表現：像是某些專案成果，能整合內部團隊，並善用外部資源，最終替公司省下多少成本，或者創造多少營收、獲利，拿出具體貢獻數據，作為要求升職、調薪的依據。

楊宗斌透露其中最大關鍵，就是掌握談薪水和升遷的「5G（諧音ㄐㄧ）」策略：首先「職場有戰績」，並表現出「努力學習新技能的痕跡」，再搭配「公司有好業績」與「選到對的提出時機」，同時「展現經營職場人際關係（人和、人脈）的契機」。