快訊

宣布選新北…李四川8個字曝決定「當仁不讓、順勢而為」

退黨風波只是開始？民眾黨新竹空戰有聲量基層卻現裂縫

5架摔3架！傳獵鴞無人機首度實彈驗證 成效不如預期

台股大漲也無感…逾九成上班族不滿意薪資 自評滿意度只34.9分

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
馬年初始，逾九成上班族不滿意薪資，自評薪資滿意度只34.9分。圖／本報系資料照片
馬年初始，逾九成上班族不滿意薪資，自評薪資滿意度只34.9分。圖／本報系資料照片

新的一年開始，儘管經濟及股市表現佳，但勞工對自己收入狀況是否感到滿意？打算如何改善？yes123求職網「馬年薪資滿意度與升職卡關調查」，結果衡量每天「實際投入工作的時間與獲得的報酬」，高達92.7%上班族不滿意，

勞工評估自我的「薪資滿意度」平均只有34.9分，創下13年以來新低水準。

根據yes123求職網調查顯示，若衡量每天「實際投入工作的時間與獲得的報酬」，有高達92.7%的上班族透露，「不滿意」目前工作的薪資待遇，雖高於去年92.1%，但仍低於2022年與2023年。難怪在這些「薪情差」的勞工當中，又有高達90.3%坦言「有」離職念頭。雖然數據有些令人失望，但上班族仍期望「馬年行大運」：公司能替自己加薪。

由yes123求職網的調查發現，想要達到「滿意」程度的話：其中有25.9%希望，今年月薪至少多「五千元」；甚至有20.4%表示，要加「一萬元(含)以上」。因此「馬年」平均調薪期望值，落在6,246元，比去年的6,140元，又多了106元，增幅為1.7%。

「薪情」差更加反映在滿意度上，仍然嚴重不及格。勞工評估自我的「薪資滿意度」，平均僅落在34.9分，不如去年的36.4分，創下十三年以來新低水準。其中自評「零分」的，更占17.6%。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，想要真正評價上班族的薪資滿意度，不能只看薪水高低的「絕對值」，還要考慮到工時長短，以及職場壓力大小。

有些工作看似領高薪，例如在科技業、金融業、運輸業、醫護業、大傳業，從業人員卻經常「勞心勞力」，導致生活與事業失衡，甚至引發過勞影響身心健康，最終得不償失，那麼真正的薪資報酬率，其實不算太高。

楊宗斌指出，對於離鄉就業的勞工，可能還有租屋、外食、通勤等費用，即使前往大都市，工作機會確實比較多、起薪比較優渥，但同時物價水準也比較高，因此扣除總開銷後，能不能真的存到錢，或者淪為入不敷出的「月光族」、「月底吃土族」，在衡量收入滿意度時，其實都要考量到以上這些變數。

薪資 求職 上班族

延伸閱讀

證交所首辦封關典禮 證交所董事長林修銘：台灣資本市場強韌

台股蛇年封關／台積電站上1,915元新高 市值逼近50兆

台股蛇年封關／外資買超榜 AI概念聚光

台股金馬目標指數上看39K 五大名師推演最樂觀情境

相關新聞

台股大漲也無感 逾九成上班族不滿意薪資，自評滿意度只34.9分

新的一年開始，儘管經濟及股市表現佳，但勞工對自己收入狀況是否感到滿意？打算如何改善？yes123求職網「馬年薪資滿意度與...

輕鬆迎接紅包行情 生活理財化雙收策略布局退休

農曆年節將近，如何將年節採買與日常消費轉化為理財的種子，藉由時間有序「累積資產」？主動式基金專家安聯投信建議，投資人應善...

新台幣開盤升0.8分 為31.47元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.47元開盤，升0.8分

金融業使用AI引發員工4憂慮 履歷恐不到主管就被AI刷掉

金融業使用AI雖然有助於業務及管理推展的效率，卻令金融業從業人員憂心工作權不保，根據聯合報數位版取得全國金融業聯合工會（簡稱全金聯）專門針對受雇人數超過3000人的中大型民營銀行所做的「金融業AI影響研究」調查報告，相關結果已顯著反映從業人員的憂慮，AI搶走銀行員的金吃飯碗恐怕已是現在進行式。

六壽險1月新約保費創高 估逾1,100億元 年增九成

壽險業喜迎開門紅。根據各公司公告數據顯示，除了南山人壽尚未公布外，其他五大壽險2026年1月新契約保費（FYP）合計為1...

彰銀2025年獲利兩位數成長 寫新高

彰銀獲利邁向新里程碑。彰化銀行昨（11）日召開2026年度全行行務會議，同步揭露2025年營運成果，稅前、稅後純益齊寫史...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。