台股大漲也無感…逾九成上班族不滿意薪資 自評滿意度只34.9分

新的一年開始，儘管經濟及股市表現佳，但勞工對自己收入狀況是否感到滿意？打算如何改善？yes123求職網「馬年薪資滿意度與升職卡關調查」，結果衡量每天「實際投入工作的時間與獲得的報酬」，高達92.7%上班族不滿意，

勞工評估自我的「薪資滿意度」平均只有34.9分，創下13年以來新低水準。

根據yes123求職網調查顯示，若衡量每天「實際投入工作的時間與獲得的報酬」，有高達92.7%的上班族透露，「不滿意」目前工作的薪資待遇，雖高於去年92.1%，但仍低於2022年與2023年。難怪在這些「薪情差」的勞工當中，又有高達90.3%坦言「有」離職念頭。雖然數據有些令人失望，但上班族仍期望「馬年行大運」：公司能替自己加薪。

由yes123求職網的調查發現，想要達到「滿意」程度的話：其中有25.9%希望，今年月薪至少多「五千元」；甚至有20.4%表示，要加「一萬元(含)以上」。因此「馬年」平均調薪期望值，落在6,246元，比去年的6,140元，又多了106元，增幅為1.7%。

「薪情」差更加反映在滿意度上，仍然嚴重不及格。勞工評估自我的「薪資滿意度」，平均僅落在34.9分，不如去年的36.4分，創下十三年以來新低水準。其中自評「零分」的，更占17.6%。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，想要真正評價上班族的薪資滿意度，不能只看薪水高低的「絕對值」，還要考慮到工時長短，以及職場壓力大小。

有些工作看似領高薪，例如在科技業、金融業、運輸業、醫護業、大傳業，從業人員卻經常「勞心勞力」，導致生活與事業失衡，甚至引發過勞影響身心健康，最終得不償失，那麼真正的薪資報酬率，其實不算太高。

楊宗斌指出，對於離鄉就業的勞工，可能還有租屋、外食、通勤等費用，即使前往大都市，工作機會確實比較多、起薪比較優渥，但同時物價水準也比較高，因此扣除總開銷後，能不能真的存到錢，或者淪為入不敷出的「月光族」、「月底吃土族」，在衡量收入滿意度時，其實都要考量到以上這些變數。