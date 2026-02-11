快訊

彰化杏壇震撼！痟貪幼兒園名師主任疑超收學費私吞 檢方聲押獲准

當庭下跪只求判死毒駕女 殉職所長家屬如願…落淚鞠躬致謝

聽新聞
0:00 / 0:00

解僱工會幹部 洪申翰：不會容忍泰博嚴重打壓勞工結社權

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部部長洪申翰今受訪表示絕不會接受泰博科技打壓工會幹部，影響勞工結社權。記者潘俊宏／攝影
勞動部部長洪申翰今受訪表示絕不會接受泰博科技打壓工會幹部，影響勞工結社權。記者潘俊宏／攝影

泰博科技工會去年11月控訴強迫勞動、濫收費用，移工籌組工會更遭打壓，為此提起不當勞動行為裁決。未料，泰博工會周一才到勞動部陳請，泰博隨即於隔日解僱6名工會幹部。對此，勞動部長洪申翰表示，這已嚴重打壓勞工結社權，不管本勞或移工都有組工會的權利，自己不會接受、容忍泰博的行為。

洪申翰說，無論本國、外國籍勞工，都有籌組工會的權利，勞動部非常關注泰博解僱工會幹部的事，這已經嚴重打壓勞工結社權，勞動部不會容忍，也不接受泰博的行為，該裁處就裁處。

勞動部說明，泰博工會在去年11月提出的不當勞動行為裁決申請，目前勞動部裁決委員會已經全力且盡快處理中。若裁決委員會認定違反「工會法」第35條，惡意打壓工會，將對泰博開罰10萬到50萬元罰鍰，若情節嚴重，會以最高金額重罰，並直接公告公司與負責人的姓名。

勞動部強調，目前案件還在審理中，依法公司在這段期間不能對勞工有任何報復或不利的行為，特別是解僱，呼籲泰博公司尊重法律，不要挑戰勞動部保障勞工的決心，勞動部也會發函給地方政府進行查察，若屬實可處20至60萬元罰鍰。

此外，勞動部表示，在勞資爭議期間，將會依法凍結泰博公司的移工名額，泰博公司日後的申請案件，也會特別標記、嚴格審查。

國内生產血糖機、血壓機、血氧機醫材大廠泰博公司工會9日到勞動部門口陳情，指控資方染指工會與開除理事長，勞動部應強力介入捍衛勞權，並凍結泰博引進移工，現場有多位泰博工會成員參與陳情。本報資料照片
國内生產血糖機、血壓機、血氧機醫材大廠泰博公司工會9日到勞動部門口陳情，指控資方染指工會與開除理事長，勞動部應強力介入捍衛勞權，並凍結泰博引進移工，現場有多位泰博工會成員參與陳情。本報資料照片

勞動部 移工 洪申翰
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

美製車關稅衝擊 洪申翰：經部30億補助產業須連結勞工工作權

影／勞動部邀經濟部及汽車工會談關稅衝擊 確保不遺落勞工權益

影／零關稅車恐衝擊供應鏈 全產總籲盡速提出完整報告

台美ART簽署在即 勞長洪申翰出席汽車關稅會議

相關新聞

解僱工會幹部 洪申翰：不會容忍泰博嚴重打壓勞工結社權

泰博科技工會去年11月控訴強迫勞動、濫收費用，移工籌組工會更遭打壓，為此提起不當勞動行為裁決。未料，泰博工會周一才到勞動...

高雄新設移工直聘中心 提供一站式、通譯服務

為讓南部地區想直接聘僱移工的雇主就近申辦，勞動部勞動力發展署新設立「高屏澎東區直接聘僱聯合服務中心」，今正式對外營運，除...

豐原醫院發年終獎金 再加碼發出1.2億激勵獎金慰勞員工

衛福部豐原醫院今年給員工的過年紅包，除了部立醫院依規定提供1到1.5個月年終獎金外，豐原醫院今年首度再加發平均4.5個月...

尾牙吃完秒失業？6年老鳥升職後突遭資遣 理由曝光全網炸鍋

歲末年終，不少企業陸續舉辦尾牙犒賞員工，不過一場歡聚背後，卻傳出令人錯愕的資遣事件。有網友分享，公司一名任職約6年的同事，去年才剛升職，卻在上週尾牙結束後隨即被通知資遣。

事沒做完準時下班…他替00後新人收爛攤 網揪1處質疑：只找得到猴子？

一名網友分享，公司近期來了一名剛畢業不久的新人，明明工作還沒完成，只要時間一到就準時下班走人，留下爛攤子讓前輩善後，多次被迫自主加班幫忙收拾...

她曝公司福利「開工紅包1600元、收假再發1200」 一票人羨慕想跳槽

農曆春節即將到來，許多人已經開始期待放連假。有一名女網友透露公司公告連假前一天可以提早下班，大年初五開工日當天，出席者可領1600元的開工紅包，甚至假期後的第一天上班還可多領一份出勤紅包，讓許多網友看了超羨慕，紛紛想跳槽去原PO的公司。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。