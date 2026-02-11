解僱工會幹部 洪申翰：不會容忍泰博嚴重打壓勞工結社權

泰博科技工會去年11月控訴強迫勞動、濫收費用，移工籌組工會更遭打壓，為此提起不當勞動行為裁決。未料，泰博工會周一才到勞動部陳請，泰博隨即於隔日解僱6名工會幹部。對此，勞動部長洪申翰表示，這已嚴重打壓勞工結社權，不管本勞或移工都有組工會的權利，自己不會接受、容忍泰博的行為。

洪申翰說，無論本國、外國籍勞工，都有籌組工會的權利，勞動部非常關注泰博解僱工會幹部的事，這已經嚴重打壓勞工結社權，勞動部不會容忍，也不接受泰博的行為，該裁處就裁處。

勞動部說明，泰博工會在去年11月提出的不當勞動行為裁決申請，目前勞動部裁決委員會已經全力且盡快處理中。若裁決委員會認定違反「工會法」第35條，惡意打壓工會，將對泰博開罰10萬到50萬元罰鍰，若情節嚴重，會以最高金額重罰，並直接公告公司與負責人的姓名。

勞動部強調，目前案件還在審理中，依法公司在這段期間不能對勞工有任何報復或不利的行為，特別是解僱，呼籲泰博公司尊重法律，不要挑戰勞動部保障勞工的決心，勞動部也會發函給地方政府進行查察，若屬實可處20至60萬元罰鍰。