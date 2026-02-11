快訊

高雄新設移工直聘中心 提供一站式、通譯服務

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
直聘中心提供專業一站式服務，涵蓋初期諮詢、表單填寫、文件初審、翻譯服務及線上系統申辦登錄，皆有專人全程協助。圖/勞動力發展署提供
為讓南部地區想直接聘僱移工雇主就近申辦，勞動部勞動力發展署新設立「高屏澎東區直接聘僱聯合服務中心」，今正式對外營運，除提供一站式服務，更有英語、越南及印尼語等通譯服務，讓雇主及移工都能在熟悉的語言環境中獲得協助，打造安心、專業且便利的直聘管道。

勞動力發展署表示，考量高雄擁有便捷交通網絡，為便利南部地區民眾申辦，優先規劃設立高屏澎東區直聘中心，並啟動「雙據點直聘服務」，同步於北高雄的岡山就業服務站增設直聘諮詢與服務櫃檯。

發展署說明，直聘中心提供專業一站式服務，涵蓋初期諮詢、表單填寫、文件初審、翻譯服務及線上系統申辦登錄，皆有專人全程協助。此外，中心更貼心提供「主動提醒」與「一案到底」的追蹤服務，協助雇主處理移工入國後及後續聘僱管理事宜。

發展署說，為推廣直聘服務優勢，主動連結社區長照據點等，並結合工協會團體提供「入場輔導」與「主動拜會」宣導，向企業雇主推廣如何善用「直接聘僱」來降低聘僱成本，建立更穩固的勞雇關係，並接軌公平招募的目標。後續也將結合地方政府、就業中心及移工團體等服務網絡，提供多元化服務。

高屏澎東區直聘中心位於高雄市三民區博愛一路300號13樓之1（近高雄捷運後驛站3號出口），服務時間為周一至周五上午8:30至下午5:30。打算要續聘移工，或想要使用直聘但不熟悉流程的民眾，可臨櫃諮詢或撥打服務專線07-3120358洽詢。北高雄民眾則可就近前往岡山就業服務站（高雄市岡山區民有路27號）諮詢或申辦，服務專線07-6228321。

勞動部勞動力發展署新設立「高屏澎東區直接聘僱聯合服務中心」今對外營運。圖/勞動力發展署提供
移工 雇主 岡山
