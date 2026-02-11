豐原醫院發年終獎金 再加碼發出1.2億激勵獎金慰勞員工

衛福部豐原醫院今年給員工的過年紅包，除了部立醫院依規定提供1到1.5個月年終獎金外，豐原醫院今年首度再加發平均4.5個月特別激勵獎勵金，全院共發出高達1.2億元，讓第一線醫護人員的辛勞，在歲末時獲得肯定。

豐原醫院院長李永恒加碼喊出，今年春酒預計年後舉辦，人人有獎，更是祭出總價值超過200萬元的獎項，振奮員工士氣。

豐原醫院也同步擴大徵才，釋出多項職缺，包含護理人員、主治醫師、照服員及各醫事人員等，李永恒表示，在完整薪資與獎勵制度下，民國114年與113年同期比較，護理人員的離職率下降，更是部立區域醫院居冠，顯示人員留任率提升；新進護理人員工作第二年年薪可達百萬元，希望讓更多願意投入醫療照護人才，看見穩定又有發展性的未來。

李永恒指出，這波加碼非一次性福利，而是整體制度調整的一環，除基本薪資外，另有考績獎金、夜班津貼、進階與單位津貼、年資加給等，並設有獎助學金、新進簽約獎金等措施，同時提供宿舍、員工健康檢查與就醫優惠，讓員工在工作之餘，生活也能被照顧。

李永恒表示，對許多年輕醫護來說，「顧小孩」常是能不能留下來的重要關鍵，豐原醫院推出全台醫院少見的育兒支持制度，員工子女出生起36個月內，每月可領1500到3000元補助；今年豐原醫院還將成立公托中心，讓需要輪班的護理人員接送更方便，減少家庭與工作的拉扯。