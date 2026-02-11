快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院除年終獎金外，再加碼發出1.2億激勵獎金慰勞員工。圖／豐原醫院提供
衛福部豐原醫院除年終獎金外，再加碼發出1.2億激勵獎金慰勞員工。圖／豐原醫院提供

衛福部豐原醫院今年給員工的過年紅包，除了部立醫院依規定提供1到1.5個月年終獎金外，豐原醫院今年首度再加發平均4.5個月特別激勵獎勵金，全院共發出高達1.2億元，讓第一線醫護人員的辛勞，在歲末時獲得肯定。

豐原醫院院長李永恒加碼喊出，今年春酒預計年後舉辦，人人有獎，更是祭出總價值超過200萬元的獎項，振奮員工士氣。

豐原醫院也同步擴大徵才，釋出多項職缺，包含護理人員、主治醫師、照服員及各醫事人員等，李永恒表示，在完整薪資與獎勵制度下，民國114年與113年同期比較，護理人員的離職率下降，更是部立區域醫院居冠，顯示人員留任率提升；新進護理人員工作第二年年薪可達百萬元，希望讓更多願意投入醫療照護人才，看見穩定又有發展性的未來。

李永恒指出，這波加碼非一次性福利，而是整體制度調整的一環，除基本薪資外，另有考績獎金、夜班津貼、進階與單位津貼、年資加給等，並設有獎助學金、新進簽約獎金等措施，同時提供宿舍、員工健康檢查與就醫優惠，讓員工在工作之餘，生活也能被照顧。

李永恒表示，對許多年輕醫護來說，「顧小孩」常是能不能留下來的重要關鍵，豐原醫院推出全台醫院少見的育兒支持制度，員工子女出生起36個月內，每月可領1500到3000元補助；今年豐原醫院還將成立公托中心，讓需要輪班的護理人員接送更方便，減少家庭與工作的拉扯。

豐原 醫護人員 年終獎金
相關新聞

豐原醫院發年終獎金 再加碼發出1.2億激勵獎金慰勞員工

衛福部豐原醫院今年給員工的過年紅包，除了部立醫院依規定提供1到1.5個月年終獎金外，豐原醫院今年首度再加發平均4.5個月...

尾牙吃完秒失業？6年老鳥升職後突遭資遣 理由曝光全網炸鍋

歲末年終，不少企業陸續舉辦尾牙犒賞員工，不過一場歡聚背後，卻傳出令人錯愕的資遣事件。有網友分享，公司一名任職約6年的同事，去年才剛升職，卻在上週尾牙結束後隨即被通知資遣。

事沒做完準時下班…他替00後新人收爛攤 網揪1處質疑：只找得到猴子？

一名網友分享，公司近期來了一名剛畢業不久的新人，明明工作還沒完成，只要時間一到就準時下班走人，留下爛攤子讓前輩善後，多次被迫自主加班幫忙收拾...

她曝公司福利「開工紅包1600元、收假再發1200」 一票人羨慕想跳槽

農曆春節即將到來，許多人已經開始期待放連假。有一名女網友透露公司公告連假前一天可以提早下班，大年初五開工日當天，出席者可領1600元的開工紅包，甚至假期後的第一天上班還可多領一份出勤紅包，讓許多網友看了超羨慕，紛紛想跳槽去原PO的公司。

周休三日無望…勞團：降工會協商門檻 友善工時才能實現

勞動部日前回應民眾於公共政策網路參與平台提案「周休三日」，表明將優先推動落實周休二日、工時彈性化。對此，台灣工人鬥陣總工...

去年兼差族最愛排行揭曉 北中部愛「書店兼職」南部愛「解壓經濟」

農曆年前後適逢寒假，向來是兼職打工高峰期，104人力銀行彙整超過867萬次求職者主動應徵兼職工作的紀錄，完成「2025年...

