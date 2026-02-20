新鮮人薪水開35K遭批「公司不是做慈善」 網見條件挺：妳值得更好

一名女網友在Dcard以「期望薪資開35K會太高嗎」為題發文，表示自己為國立大學應屆畢業生，具備設計軟體能力、多益790分及日檢N4資格。她日前應徵中部某中小企業美編兼行政助理，面試時開出35K期望薪資，卻遭面試官當場反駁，直言「國立大學沒什麼」、「公司不是做慈善」，並強調新人不該太計較薪水、公司每年僅固定調薪500元，讓她相當錯愕，質疑自己是否開價過高。

貼文曝光後掀起討論，不少網友力挺原PO，「每年調薪500不用去了」、「35K以國立大學加多益790來說真的偏低，建議再找」、「妳很優秀啊！不要自降行情」、「在手搖店一個月扣勞健保都有35K了，辦公室要求35K不過分吧」。

根據「104人力銀行」統計，2024年1至7月企業刊登「歡迎應屆畢業生」的9.7萬筆職缺資料顯示，2024年新鮮人薪資中位數為35,500元，較2023年的35K增加500元。

從產業與職務來看，高薪多集中於專業技術領域。六大高薪產業包括醫療服務業（38,370元）、半導體業（38,000元）、軟體及網路業與建築土木工程業（37,500元）等；高薪職務則以營建施作（43,000元）、醫療專業與軟體工程（42,500元）表現最亮眼。不過，快速上工的餐飲、業務銷售等職缺，薪資未必特別突出，顯示「好進入」不等於「高起薪」。

此外，也有「起薪不高但後勢看漲」的職務。像財務會計、行銷、生產管理等，起薪約34K至35K，但三年後薪資漲幅可達20%以上。地區方面，以新竹縣市（37,000元）、台北市（36,500元）等地起薪較高。