新鮮人薪水開35K遭批「公司不是做慈善」 網見條件挺：妳值得更好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友面試開出35K期望薪資，卻遭反駁新人不該太計較薪水。 示意圖／ingimage

一名女網友在Dcard以「期望薪資開35K會太高嗎」為題發文，表示自己為國立大學應屆畢業生，具備設計軟體能力、多益790分及日檢N4資格。她日前應徵中部某中小企業美編兼行政助理，面試時開出35K期望薪資，卻遭面試官當場反駁，直言「國立大學沒什麼」、「公司不是做慈善」，並強調新人不該太計較薪水、公司每年僅固定調薪500元，讓她相當錯愕，質疑自己是否開價過高。

貼文曝光後掀起討論，不少網友力挺原PO，「每年調薪500不用去了」、「35K以國立大學加多益790來說真的偏低，建議再找」、「妳很優秀啊！不要自降行情」、「在手搖店一個月扣勞健保都有35K了，辦公室要求35K不過分吧」。

根據「104人力銀行」統計，2024年1至7月企業刊登「歡迎應屆畢業生」的9.7萬筆職缺資料顯示，2024年新鮮人薪資中位數為35,500元，較2023年的35K增加500元。

從產業與職務來看，高薪多集中於專業技術領域。六大高薪產業包括醫療服務業（38,370元）、半導體業（38,000元）、軟體及網路業與建築土木工程業（37,500元）等；高薪職務則以營建施作（43,000元）、醫療專業與軟體工程（42,500元）表現最亮眼。不過，快速上工的餐飲、業務銷售等職缺，薪資未必特別突出，顯示「好進入」不等於「高起薪」。

此外，也有「起薪不高但後勢看漲」的職務。像財務會計、行銷、生產管理等，起薪約34K至35K，但三年後薪資漲幅可達20%以上。地區方面，以新竹縣市（37,000元）、台北市（36,500元）等地起薪較高。

薪資 求職 新鮮人 面試

相關新聞

一名女網友在Dcard以「期望薪資開35K會太高嗎」發文，表示自己為國立大學應屆畢業生，具備設計軟體能力、多益790分及日檢N4資格，日前應徵中部某中小企業美編兼行政助理，面試時開出35K期望薪資，卻遭面試官當場反駁，直言「國立大學沒什麼」、「公司不是做慈善」，並強調新人不該太計較薪水、公司每年僅固定調薪500元，讓她相當錯愕，質疑自己是否開價過高。

慘遭500間公司拒絕！她聽「驚人建議」藏15年資歷 面試接到手軟

在蒙特婁擔任行銷策略師的Lily，正經歷一場轉職噩夢。48歲的她擁有25年紮實資歷，卻在半年內慘遭500間公司拒絕。直到求職顧問給了一個驚人建議...

連假還被交待工作？上班族確保「休假斷線權」 這方法超好用

農曆年假期間，上班族如何確保「休假斷線權」？企業如何降低營運中斷期間的突發風險？勞動部近期發布《勞工生活及就業狀況調查》...

年終入帳只爽5分鐘！35歲工程師嘆「空虛」：科技業像圍城

不少人收到年終獎金後，滿心期待迎接新年，但一名工程師卻坦言，年終入帳後的興奮感僅維持了短短5分鐘。隨之而來的，是對生活被工作掏空的強烈失落感，也讓他開始憂心未來的人生樣貌。

時薪210元要說流利法文！國際精品徵才惹議 網炸鍋：以為一個包包賣500

國際精品品牌Louis Vuitton（LV）近日一則在台灣刊登的徵才資訊引發爭議，因為該職缺為短期活動支援性質，標示需具備流利的法文口說，然而時薪僅約210元。

「拿5萬換百新鈔」銀行員換鈔換到手抖 心寒曝年前亂象：熱忱被磨光

農曆年前各家銀行湧現換新鈔人潮，一名於銀行女職員在Dcard直呼「換新鈔換到快崩潰」，指出每天早上8點半一開門就大排長龍，甚至有民眾一次拿5萬元要求全換百元鈔，讓她當場傻眼，後方還有20人等候。她也提到，不少民眾對免費發放的紅包袋與發財水挑三揀四，甚至抱怨「太醜」，讓第一線行員在高壓與服務要求下苦撐，坦言「熱忱早被磨光」。

