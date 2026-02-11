尾牙吃完秒失業？6年老鳥升職後突遭資遣 理由曝光全網炸鍋

歲末年終，不少企業陸續舉辦尾牙犒賞員工，不過一場歡聚背後，卻傳出令人錯愕的資遣事件。有網友分享，公司一名任職約6年的同事，去年才剛升職，卻在上週尾牙結束後隨即被通知資遣，貼文曝光後，引發不少網友討論。

一名網友在Dcard「工作版」發文表示，自己工作3年來，過去常聽聞「尾牙後會有人被資遣」的說法，沒想到竟在公司真實上演。該名同事任職約6年，且去年才剛獲得升遷，照理說應屬於受到公司肯定與信任的員工，卻在尾牙餐敘結束後被告知資遣，時機點格外敏感。

更令原PO困惑的是，事後聽聞資遣理由疑似與「請假太多」有關。然而該名同事的請假皆依法辦理，特休請完後改請事假，流程完整、主管核准，沒有曠職或失聯情形，工作內容也都有如期完成，並無明顯違規或怠職問題。

原PO指出，相較之下，辦公室內平日上班聊天、滑手機、傳訊息的人不在少數，且幾乎天天如此，令他不禁疑惑，「怎麼這些人都安然無恙，反而是依法請假的被處理掉？」他也猜測，可能與公司高層人事異動有關，懷疑該員工可能因先前與離職主管關係密切，遭到新任主管體系「處理」。

原PO也感嘆，所謂「努力會被看見」、「升職代表肯定」似乎並非絕對保障，「原來升職不是保護色，依法請假也不是護身符」。他坦言，原本就有離職念頭，如今得知此事後更動念加快腳步投遞履歷，為自己預留退路，「不然改天可能被資遣的換成我」。

網友紛紛表示，「很好呀～還有資遣費可以拿，奇葩的公司不適合認真努力的人～就讓它繼續爛下去，繼續搞這些破事，相信有能力的人都可以找到合適工作的」、「工作就是這樣，只有學生跟剛畢業才以為是靠能力靠努力才能往上爬，基本上大多還是靠人脈靠關係，好好經營人際關系才是真的」、「最慘是想找外面機會逃出去，但都沒錄取，最後只能乖乖留下」。

有網友則認為，被資遣至少還能領錢，「有資遣的機會，結果你想急著自己離職？資遣費+失業補助都是錢欸」、「給錢就行，應該有不為人知的理由，喬好就好，其實職場去留不用看得太重，至少資遣有資遣費，可以請領失業給付」、「往好處想至少有合法給資遣費，比用一堆小手段逼你自動離職好多了」。

勞動部提醒，當勞動契約依勞動基準法第11條、第13條但書、第14條、第20條或勞工職業災害保險及保護法第84條或第85條規定終止時，雇主應依規定給付勞工資遣費，且應於終止勞動契約後30日內發給。

依勞工退休金條例（勞退新制）第12條規定，雇主應發給適用勞退新制勞工的資遣費給與標準，按勞工的工作年資，每滿一年發給二分之一個月之平均工資，未滿一年者，以比例計給；最高以發給6個月平均工資為限。雇主如未依標準或期限給付勞工資遣費者，依同條例第45條之1規定，處新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並限期令其給付，屆期未給付者，應按次處罰。

勞動部強調，縱使是試用期的勞工，雇主如認為不符合工作需求，而依勞動基準法第11條規定與試用期勞工提前終止契約，因終止契約事由仍然是資遣，雇主應依勞退新制資遣費的發給標準規定，給付資遣費，且必須在終止契約後30日內發給勞工。