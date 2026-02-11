友善職場揭示活動開跑 5心企業職缺曝光度更高

推動友善職場，勞動部今天宣布推動5心友善職場資訊揭示活動，只要企業在台灣就業通網站填寫優於法令友善職場措施，職缺曝光度就會更高，讓尋職者更容易看見、加速攬才。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動福祉及退休司司長黃維琛會中表示，將在台灣就業通推出「有心召你來~5心友善職場」企業資訊揭示活動，今天起至28日開放企業試填，3月1日起活動正式上路。

黃維琛說明，「有心召你來~5心友善職場」企業資訊揭示活動目的是讓友善職場企業雇主更能被看見，企業只要在「台灣就業通」網站，透過公司資料編修功能，就可在福利制度欄位新增揭示友善措施。

黃維琛表示，不論是「彈性工作」、「優於法令給假」、「優於法令友善懷孕措施及育嬰留職停薪制度」、「家庭照顧措施（設施）」及「友善家庭促進活動」，企業只要填寫任一類別中具體友善且優於法令的友善職場措施，就可獲得一顆「心」，最高可獲得「5心」殊榮。

黃維琛舉例，性別工作平等法規定，僱用30人以上雇主需提供受僱者為撫育未滿3歲子女的「減少1小時工時」或「調整工作時間」選擇，但假設雇主放寬，讓有6歲以下子女勞工都適用，就算優於法令的友善職場措施。

黃維琛說，企業獲取的心等數量將直接連動顯示在「台灣就業通」網站企業的求才資訊中，心等數量越多，企業求才資訊排序就會將前面，盼藉此提升友善企業曝光度。

不過，黃維琛也提醒，企業參與友善職場揭示應如實填寫相關友善職場措施，如經檢舉有不實刊登情事並查證屬實，將由主管機關依「就業服務法」處理，可開罰新台幣6萬元至30萬元。

黃維琛說，企業支持員工平衡工作與家庭是攬才與留才的關鍵，「有心友善職場」企業資訊揭示活動將友善員工措施視覺化，幫助求職者一眼認出好公司，加速企業招募優質人才，歡迎所有「好頭家」一起至「台灣就業通」網站填寫。