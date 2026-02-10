快訊

促速通過軍購特別預算條例 賴總統明上午親上火線發表談話

台積電董事會拍板八大議案 維持季配6元、員工分紅逾2,061億元創新高

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

事沒做完準時下班…他替00後新人收爛攤 網揪1處質疑：只找得到猴子？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，公司近期來了一名剛畢業不久的新人，明明工作還沒完成，只要時間一到就準時下班走人，留下爛攤子讓前輩善後，多次被迫自主加班幫忙收拾，沒想到溝通時對方竟回一句「要算加班費」，讓他相當傻眼。示意圖／Ingimage
一名網友分享，公司近期來了一名剛畢業不久的新人，明明工作還沒完成,只要時間一到就準時下班走人,留下爛攤子讓前輩善後,多次被迫自主加班幫忙收拾,沒想到溝通時對方竟回一句「要算加班費」,讓他相當傻眼。示意圖／Ingimage

一名網友分享，公司近期來了一名剛畢業不久的新人，明明工作還沒完成，只要時間一到就準時下班走人，留下爛攤子讓前輩善後，多次被迫自主加班幫忙收拾，沒想到溝通時對方竟回一句「要算加班費」，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「現在的新人（00後）是不是都覺得『準時下班』比『把事做完』重要？」為題，指出，近期負責帶一名剛畢業沒多久的新人，對方的工作態度不斷刷新他的三觀，直言「我知道現在大家很重視 Work-Life Balance，我也不喜歡加班文化，但前提是工作要在時間內完成吧？」

原PO進一步指出，這名新人每天不到下班時間就開始收包包，時間一到立刻打卡走人，手上案子卻經常還沒做完，甚至有隔天一早開會就要用的資料出現明顯錯誤，對方依然照樣下班，最後只能由他留下來加班幫忙補救。

更讓他無言的是，隔天找新人攤牌時，對方竟回應「如果要留下來修正，是不是要算加班費？」原PO傻眼暗忖，新人是因為效率差、做錯事情才需要留在公司處理，居然還想討加班費，「那我們這些幫你收爛攤子的人算什麼？」00後新鮮人的職場態度，讓原PO不禁納悶現在年輕人都這樣嗎，「還是我真的老了，跟不上這種『躺平』的節奏？」

貼文曝光後，不少網友不認同原PO觀點，「照你這樣說，那我今天提早做完就可以提早下班囉」、「加班就是要給加班費，工作效率不佳並不是無償加班的理由」、「工作量如果無法在8小時內完成，那就不合理啊」；另外也有一派網友指出，若員工表現不佳可選擇資遣，還有人質疑原PO公司不選擇開除新人，「是覺得下一個人也一樣嗎？那不就代表貴公司薪水只找得到猴子？」

本站曾報導，不少年輕上班族的職場作風被貼上「00後整頓職場」的標籤，一名網友抱怨，包括「做事不會延伸思考、只顧自己訂午餐、不想參加應酬就直接拒絕、先訂好機票才請假、出國回來沒帶伴手禮、公事拖延但吃飯很積極、下班前提早收拾準時消失，以及對同事婚喪喜慶選擇不隨禮」，形容這些經驗堪稱「職場鬼故事」。

不過，也有網友認為，問題不在年齡，而是舊有職場習慣本就該被檢討，像是交辦事情本來就該講清楚、下班就是私人時間、應酬等同加班等，至於紅包與伴手禮更不該成為道德綁架。

加班費 職場 新人 年輕人 同事
相關新聞

她曝公司福利「開工紅包1600元、收假再發1200」 一票人羨慕想跳槽

農曆春節即將到來，許多人已經開始期待放連假。有一名女網友透露公司公告連假前一天可以提早下班，大年初五開工日當天，出席者可領1600元的開工紅包，甚至假期後的第一天上班還可多領一份出勤紅包，讓許多網友看了超羨慕，紛紛想跳槽去原PO的公司。

周休三日無望…勞團：降工會協商門檻 友善工時才能實現

勞動部日前回應民眾於公共政策網路參與平台提案「周休三日」，表明將優先推動落實周休二日、工時彈性化。對此，台灣工人鬥陣總工...

事沒做完準時下班…他替00後新人收爛攤 網揪1處質疑：只找得到猴子？

一名網友分享，公司近期來了一名剛畢業不久的新人，明明工作還沒完成，只要時間一到就準時下班走人，留下爛攤子讓前輩善後，多次被迫自主加班幫忙收拾...

去年兼差族最愛排行揭曉 北中部愛「書店兼職」南部愛「解壓經濟」

農曆年前後適逢寒假，向來是兼職打工高峰期，104人力銀行彙整超過867萬次求職者主動應徵兼職工作的紀錄，完成「2025年...

離職大禮包！他巧妙1招教訓不守法前公司 網讚聰明：好壞好愛

鄰近農曆過年，許多上班族為求更好的薪水或發展，選擇從原本的公司離職。一名網友發文，稱他在離職後為公司準備了「過年大禮包」，因為工作上都是用自己的正版Adobe軟體，他離職後把所有軟體刪除，並留下正版軟體服務，這樣電腦就會不斷詢問「Adobe是否為正版」，此方法引起數萬網友熱議。

年終獎金不如預期 他糾結上網請教：大家會找主管問原因嗎？

許多公司年終獎金已開獎，有些員工笑著領獎金，有些則懷疑自己看到了什麼數字。日前有位上班族直言，公司給他的年終獎金，不如他預期的多，因此他內心百般糾結後，詢問大家「是否會找主管問原因」，多數網友勸他別問，直言「問了可能更不開心」，但也有人分享同事爭取更多年終獎金的案例。

