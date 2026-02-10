事沒做完準時下班…他替00後新人收爛攤 網揪1處質疑：只找得到猴子？

一名網友分享，公司近期來了一名剛畢業不久的新人，明明工作還沒完成，只要時間一到就準時下班走人，留下爛攤子讓前輩善後，多次被迫自主加班幫忙收拾，沒想到溝通時對方竟回一句「要算加班費」，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「現在的新人（00後）是不是都覺得『準時下班』比『把事做完』重要？」為題，指出，近期負責帶一名剛畢業沒多久的新人，對方的工作態度不斷刷新他的三觀，直言「我知道現在大家很重視 Work-Life Balance，我也不喜歡加班文化，但前提是工作要在時間內完成吧？」

原PO進一步指出，這名新人每天不到下班時間就開始收包包，時間一到立刻打卡走人，手上案子卻經常還沒做完，甚至有隔天一早開會就要用的資料出現明顯錯誤，對方依然照樣下班，最後只能由他留下來加班幫忙補救。

更讓他無言的是，隔天找新人攤牌時，對方竟回應「如果要留下來修正，是不是要算加班費？」原PO傻眼暗忖，新人是因為效率差、做錯事情才需要留在公司處理，居然還想討加班費，「那我們這些幫你收爛攤子的人算什麼？」00後新鮮人的職場態度，讓原PO不禁納悶現在年輕人都這樣嗎，「還是我真的老了，跟不上這種『躺平』的節奏？」

貼文曝光後，不少網友不認同原PO觀點，「照你這樣說，那我今天提早做完就可以提早下班囉」、「加班就是要給加班費，工作效率不佳並不是無償加班的理由」、「工作量如果無法在8小時內完成，那就不合理啊」；另外也有一派網友指出，若員工表現不佳可選擇資遣，還有人質疑原PO公司不選擇開除新人，「是覺得下一個人也一樣嗎？那不就代表貴公司薪水只找得到猴子？」

本站曾報導，不少年輕上班族的職場作風被貼上「00後整頓職場」的標籤，一名網友抱怨，包括「做事不會延伸思考、只顧自己訂午餐、不想參加應酬就直接拒絕、先訂好機票才請假、出國回來沒帶伴手禮、公事拖延但吃飯很積極、下班前提早收拾準時消失，以及對同事婚喪喜慶選擇不隨禮」，形容這些經驗堪稱「職場鬼故事」。

不過，也有網友認為，問題不在年齡，而是舊有職場習慣本就該被檢討，像是交辦事情本來就該講清楚、下班就是私人時間、應酬等同加班等，至於紅包與伴手禮更不該成為道德綁架。