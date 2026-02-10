周休三日無望…勞團：降工會協商門檻 友善工時才能實現

勞動部日前回應民眾於公共政策網路參與平台提案「周休三日」，表明將優先推動落實周休二日、工時彈性化。對此，台灣工人鬥陣總工會今表示，勞動部應降低籌組工會門檻、產職業工會與雇主的協商門檻，才能實現對等的勞資協商，進而達成友善工時。

工鬥總工會指出，先前在勞動部召開的會議中，工鬥代表發言表達推動「周休三日」與「實施工時彈性化」應是兩項不同議題，工時減少與工時彈性化使用不該混為一談，況且，就算不推動周休三日，也有其他降低工時的政策可以考慮，例如繼續增加國定假日、增加特休假等政策工具，更不會因為工時減少困難，而應該先推動工時彈性化。

工鬥提醒，勞動部應清楚說明當日會議現場討論的「工時彈性化」，並非降低雇主成本的變形工時和工時彈性化，而是在台灣面臨少子化與高齡化衝擊下，讓勞動者減輕「照顧家庭」與「工作任務」負擔的工時彈性，比如透過勞資協商，在不降低薪資的前提下，延後或提前結束工作時間，讓勞動者在工作之餘兼顧家庭照顧責任，而非工會組織長期反對的工時規範鬆綁。

而若要透過勞資協商推動勞工彈性運用工作時間，工鬥強調，勞動部應積極提高工會組織率，意即降低工會籌組門檻、降低產職業工會與雇主的協商門檻，才能讓對等集體協商真實發生，否則，依目前情況，絕大多數中小企業勞動者難以組織工會，也難以勞資協商，勞動部的呼籲無異是緣木求魚。