她曝公司福利「開工紅包1600元、收假再發1200」 一票人羨慕想跳槽

農曆春節即將到來，許多人已經開始期待放連假。有一名女網友透露公司公告連假前一天可以提早下班，大年初五開工日當天，出席者可領1600元的開工紅包，甚至假期後的第一天上班還可多領一份出勤紅包，讓許多網友看了超羨慕，紛紛想跳槽去原PO的公司。

原PO在Threads表示收到公司寄發的公告，內容表示2月13日春節連假的前一天上班日，當天需要到公司環境大掃除，10點半要拜地基主，中午用完餐後下午1點就可以打卡下班。另外2月21日是大年初五開工日，這天剛好在星期六，公司表示如果同仁準時參與早上9點的開工拜拜，就可以獲得1600元開工紅包，未出席者就視同放棄。

不僅如此，收假後的第一天上班日，只要沒有請任何假或時數，還可拿到一份1200元的出勤紅包，這些福利都讓原PO看了很興奮，直呼「2/21禮拜六去定公司了，誰會跟1600元過不去」。

貼文也讓許多人相當羨慕，「1600也真多，開工第一天還能再領1200？貴公司缺人不？」、「這1600我ㄧ定會出勤」、「等於開工紅包1600、年後首個上班日加發1200，根本是佛系」、「原來開工紅包會給破千的哦…我以為都是200跟600這兩個數字，這才正常吧」、「很多台北的中小企業還給不到開工紅包500咧」、「哇塞！開工紅包1600，在哪我也要去」。

按照傳統習俗，多數公司會在放完春假後第一次上班發放「開工紅包」，讓員工們討個吉利，不過拿到開工紅包後可別隨意花掉，以免影響工作或漏財。建議可以將其放在身上留幾天、存入帳戶、留著紅包袋、添購辦公用品等，就能讓新年的財運更好。