她曝公司福利「開工紅包1600元、收假再發1200」 一票人羨慕想跳槽

聯合新聞網／ 綜合報導
大年初五開工日，有些公司會發放開工紅包給員工討個吉利。示意圖／AI生成
大年初五開工日，有些公司會發放開工紅包給員工討個吉利。示意圖／AI生成

農曆春節即將到來，許多人已經開始期待放連假。有一名女網友透露公司公告連假前一天可以提早下班，大年初五開工日當天，出席者可領1600元的開工紅包，甚至假期後的第一天上班還可多領一份出勤紅包，讓許多網友看了超羨慕，紛紛想跳槽去原PO的公司。

原PO在Threads表示收到公司寄發的公告，內容表示2月13日春節連假的前一天上班日，當天需要到公司環境大掃除，10點半要拜地基主，中午用完餐後下午1點就可以打卡下班。另外2月21日是大年初五開工日，這天剛好在星期六，公司表示如果同仁準時參與早上9點的開工拜拜，就可以獲得1600元開工紅包，未出席者就視同放棄。

不僅如此，收假後的第一天上班日，只要沒有請任何假或時數，還可拿到一份1200元的出勤紅包，這些福利都讓原PO看了很興奮，直呼「2/21禮拜六去定公司了，誰會跟1600元過不去」。

貼文也讓許多人相當羨慕，「1600也真多，開工第一天還能再領1200？貴公司缺人不？」、「這1600我ㄧ定會出勤」、「等於開工紅包1600、年後首個上班日加發1200，根本是佛系」、「原來開工紅包會給破千的哦…我以為都是200跟600這兩個數字，這才正常吧」、「很多台北的中小企業還給不到開工紅包500咧」、「哇塞！開工紅包1600，在哪我也要去」。

按照傳統習俗，多數公司會在放完春假後第一次上班發放「開工紅包」，讓員工們討個吉利，不過拿到開工紅包後可別隨意花掉，以免影響工作或漏財。建議可以將其放在身上留幾天、存入帳戶、留著紅包袋、添購辦公用品等，就能讓新年的財運更好。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

開工紅包 農曆過年 大掃除
相關新聞

周休三日無望…勞團：降工會協商門檻 友善工時才能實現

勞動部日前回應民眾於公共政策網路參與平台提案「周休三日」，表明將優先推動落實周休二日、工時彈性化。對此，台灣工人鬥陣總工...

去年兼差族最愛排行揭曉 北中部愛「書店兼職」南部愛「解壓經濟」

農曆年前後適逢寒假，向來是兼職打工高峰期，104人力銀行彙整超過867萬次求職者主動應徵兼職工作的紀錄，完成「2025年...

離職大禮包！他巧妙1招教訓不守法前公司 網讚聰明：好壞好愛

鄰近農曆過年，許多上班族為求更好的薪水或發展，選擇從原本的公司離職。一名網友發文，稱他在離職後為公司準備了「過年大禮包」，因為工作上都是用自己的正版Adobe軟體，他離職後把所有軟體刪除，並留下正版軟體服務，這樣電腦就會不斷詢問「Adobe是否為正版」，此方法引起數萬網友熱議。

年終獎金不如預期 他糾結上網請教：大家會找主管問原因嗎？

許多公司年終獎金已開獎，有些員工笑著領獎金，有些則懷疑自己看到了什麼數字。日前有位上班族直言，公司給他的年終獎金，不如他預期的多，因此他內心百般糾結後，詢問大家「是否會找主管問原因」，多數網友勸他別問，直言「問了可能更不開心」，但也有人分享同事爭取更多年終獎金的案例。

說好彈性上下班卻被「扣年終」 職場老鳥曝真相：硬要檢討

農曆新年即將到來，許多上班族的年終獎金也開獎了。不過日前有位女網友表示，公司一直都是給予員工「彈性」上下班制度，因此她平常都會在表定10分鐘內到公司，沒想到在要發年終獎金之前，老闆卻告知她「因為妳遲到太多，會影響考績」。這讓原PO疑惑，明明是彈性上下班，卻說員工遲到。

