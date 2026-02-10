去年兼差族最愛排行揭曉 北中部愛「書店兼職」南部愛「解壓經濟」

農曆年前後適逢寒假，向來是兼職打工高峰期，104人力銀行彙整超過867萬次求職者主動應徵兼職工作的紀錄，完成「2025年兼差族最愛工作TOP 10排行榜」，「書店兼職」橫掃北中南，居北部及中部第一，居南部第二熱門。各區兼差族喜好反映區域產業呈現地區差異：北部偏好遠距與內容型工作，中部聚焦商場與體驗型場域，南部則以穩定排班與在地服務為核心。

104人力銀行價值營運部資深經理翁瑀婷指出，在生活節奏快、通勤成本高的北部，求職者選擇兼職工作更在意「時間是否能有效切割運用」，除了長居榜上的書店兼職外，遠端客服、資料輸入、試用心得寫手與線上家教等可遠距執行的工作，佔據北部人主動應徵的前段班，兼職是否能嵌入既有的正職空檔或有效運用零散時間，已成為北部兼差族選擇的重要參考。

觀察北部兼差族最愛TOP 10，並非全面走向遠距化，排名第6到第10為：出貨/包裝人員、賣場、服飾與精品門市、玩具店門市等實體兼職工作，這類工作排班明確、進入門檻低，可快速補充收入。另外，榜單中的「女裝試衣員」偏向消費體驗的職務，反映北部零售品牌市場成熟，北部兼職選擇呈現「遠距與實體並行」。

相較北部講求時間彈性，中部兼職市場則高度圍繞「實體場域」。104人力銀行價值營運部資深經理翁瑀婷指出，中部城市結構以大型商場為核心，「2025年兼差族最愛工作TOP 10排行榜」高度集中於實體服務與商場型體驗經濟，包括滑雪學校櫃台、影城計時人員、甜點DIY門市、玩具門市、寵物用品門市與香氛精油等職務，中部兼職更看重工作的參與感與生活是否貼近，「有趣程度」成為促進求職者主動應徵的重要因素。

此外，資料輸入、家庭代工仍進入中部兼差族最愛工作前十名，用來銜接空檔的傳統需求並未消失，中部兼職呈現「以商場與體驗型服務為核心、居家彈性工作補位」，以城市工作發展家庭生活的型態。

相較北部兼具「遠距與實體」、中部著重「實體場域體驗」，104人力銀行價值營運部資深經理翁瑀婷觀察，南部展現極強的「場域黏著」與「社交互動」，排名首位的「遊樂場（娃娃機、彈珠台）」顯現出南部「解壓經濟」，「獸醫助理」、「玩具門市」及「交友平台活動人員」入榜，反映南部個體經濟、以及兼差族更傾向互動性與生活溫度的職務，更樂於選擇「看得見、摸得到」的服務價值，兼職不僅是勞動力輸出，也是撐起實體消費鏈（如電商門市、包裝人員）的核心，與南部在地生活緊密連結。