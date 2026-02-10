離職大禮包！他巧妙1招教訓不守法前公司 網讚聰明：好壞好愛

鄰近農曆過年，許多上班族為求更好的薪水或發展，會選擇從原本的公司離職。一名網友發文，稱他在離職後為公司準備了「過年大禮包」，因為工作上他都是用自己買的正版Adobe軟體，離職後把所有軟體刪除，並留下正版軟體服務，會不斷詢問安裝的Adobe軟體「是否為正版」，此方法引起數萬網友熱議。

一名網友在Threads發文，表示他在前公司都是用自己的正版Adobe軟體，離職後就把軟體全部刪除，不過留下AGS（正版軟體服務）在電腦裡，因為他很清楚公司一定會用盜版軟體，這樣同事在使用電腦時，AGS就會常常驗證電腦的Adobe是否為正版。最後原PO對前公司說：「就當我送你們的過年大禮包」。

此文一出，引起逾40萬網友的關注，紛紛稱讚他報復公司的方法太聰明了，「好愛好喜歡」、「你太壞了，應該要全公司的每一台都裝一個」、「好喜歡這種教訓公司的文」、「你好壞，我好愛」、「高招」、「厲害」。

還有網友分享其他教訓公司的方法，「我還預計會把字型刪掉，我花了好幾萬買的，怎麼可以給你用」、「我之前離職也把我寫的EXCEL巨集和自動化彙整全刪」、「可以直接留下公司名讓Adobe官方可以去抓盜版」、「電腦還原不是比較乾脆」、「我離職時也把自己做的幫助工作的表格和資料全部刪光了，自己買的那些軟體也全部取消」。

還有網友指出的確有很多公司使用盜版軟體，「我以前待過的公司，連電腦系統都是盜的，一個月掛掉一個硬碟」、「我之前公司就用盜版的Word」、「敝公司用盜版整天被抓，存起來離職用」、「我們老闆也是開著瑪莎拉蒂，但給員工用盜版軟體」。

事實上，公司使用盜版軟體恐觸法，根據《著作權法》第87條第一項第五款規定，使用盜版軟體若是作為營業之用，依同法第93條第三款規定，處二年以下有期徒刑、拘役，或科或併科五十萬元以下罰金。