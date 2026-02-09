年終獎金不如預期 他糾結上網請教：大家會找主管問原因嗎？
許多公司年終獎金已開獎，有些員工笑著領獎金，有些則懷疑自己看到了什麼數字。日前有位上班族直言，公司給他的年終獎金，不如他預期的多，因此他內心百般糾結後，詢問大家「是否會找主管問原因」，多數網友勸他別問，直言「問了可能更不開心」，但也有人分享同事爭取更多年終獎金的案例。
一名網友在Threads發文表示，他最近領到年終獎金，但開獎的金額跟自己預期的落差很大，所以心情跌落谷底，因此他很想問主管年終獎金少發的原因，但又擔心失禮，因此上網求解「好奇大家如果年終獎金不如預期，會直接去問主管嗎？」
對此，多數網友認為不要浪費力氣，直言「問了也是白問，不是打發你，就是再給你畫大餅」、「通常問了也不會改變」、「做得久也不一定領得多，就看主管怎麼分配了」、「何必問？他都用金額告訴你答案了」、「不要問，問了只會被做記號，以後還可能被刁難」、「要有準備投下一間公司的心理準備」、「問了也不會補給你錢，何必要問？」
不過也有申訴成功的案例，有網友分享「我同事有去問過主管年終獎金，結果成功爭取到更高的獎金」。還有人提供詢問方法「發年終打考核之前，我都會問主管『我的成績是甲還是乙』，就不會跟預期的落差太大了」。
