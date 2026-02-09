說好彈性上下班卻被「扣年終」 職場老鳥曝真相：硬要檢討

農曆新年即將到來，許多上班族的年終獎金也開獎了。不過日前有位女網友表示，公司一直都是給予員工「彈性」上下班制度，因此她平常都會在表定10分鐘內到公司，沒想到在要發年終獎金之前，老闆卻告知她「因為妳遲到太多，會影響考績」。這讓原PO疑惑，明明是彈性上下班，卻說員工遲到。

一名女員工在Dcard發文表示，她們公司規定遲到15分鐘要請假，上下班也需要打卡，而且公司有考績制度，會決定該季獎金跟年終，她在的台北分公司屬於彈性上下班，員工晚到多久就晚下班多久。而她一直以來都有照著規定走，最近剛好有新人進公司，老闆也重申一次這些規定，但卻在要發年終獎金前，老闆突然告知「因為妳遲到太多，會影響考績」。

原PO錯愕並回應，她都沒有遲到超過15分鐘，差不多都是表定10分鐘內抵達公司，而且也都有晚下班補回時數，並詢問老闆「這樣還是會影響考績？」老闆則回應「對」，後面她不放棄，跑去問人資細項，後來人資回應「老闆說台北分公司改為彈性10分鐘上班」。

原PO細數自己為公司做的貢獻，舉凡業務助理、業務工作與總機、接待、算帳跟採購都是她一手包辦，而且還用自學AI工具來畫公司要的設計圖，因為她工作量過大，老闆才另外請新的業務，但原PO推測「是不是因為有新的業務，公司想要讓我走？讓他們在花更低的薪水請一個新助理？」

對此，有網友幽默表示「妳公司彈性上下班跟別人的很不一樣」，也有過來人指出「我覺得單純只是公司要找一個缺失來檢討」、「現在就是抓妳毛病來整妳，因為妳推掉工作」、「是有月薪快5萬嗎？不然這工作怎麼還做得下去？」

還有過來人分享，他們上一份工作也是彈性一小時上下班，結果主管縮短成彈性半小時，且規定每日都要上滿8小時，現職則是沒有規定上下班，有人會中午才出現，甚至下午來上班，工時未滿8小時也不會有人在意，她則結論「我是偏好這樣的彈性跟自由上下班」。