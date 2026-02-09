0互動不行嗎？她揭年輕同事被當「空氣」 反遭吐槽：這才是正常人

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享公司一名年輕同事，平時幾乎不與同事互動，只專注完成手邊工作。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
一名女網友在Dcard以「獨來獨往的年輕同事為題發文，分享公司有一名24歲、任職約三年的年輕同事，平時幾乎不與同事互動，只專注完成手邊工作。原PO表示，公司多為中年女性員工，該名同事剛到職時願意幫忙各項工作，但久而久之變得鮮少回應協助，態度逐漸轉為冷淡，也被部分同事當成「空氣人」。

原PO提到，該名年輕同事上班時幾乎不說話，只回應領班交代事項，與其他同事幾乎零互動，還曾被人當面說「沒人想理你」。她不禁疑惑，究竟是年輕同事刻意疏離團體，還是遭到職場排擠。

貼文曝光後，網友多半力挺該名年輕同事，「阿桑沒事跑去『沒人想理你』是宣戰吧」、「他才是正常人，同事是要多熟啦？通常太熟都被凹」、「工作是互相的，大家都是領錢辦事，何必去討好別人」、「年齡層不同、話不投機半句多，做好自己的本分工作，多做事少說話」、「他來工作是為了錢又不是為了你」。也有人吐槽「一開始他願意幫忙說明他人還不錯，後來不幫了只是發現你們不值得」。

針對職場人際衝突與隱性壓力，勞動部近年逐步強化相關法制。立法院已於2025年12月通過《職業安全衛生法》修正案，將「職場霸凌防治」正式納入專章，要求雇主依事業單位規模設置申訴管道、調查與處理機制，盼能回應近年社會高度關注的職場冷暴力與權力不對等問題。

修法同時也強化申訴者的保護與救濟機制，規定雇主須協助申訴人、避免報復情形，並將處理結果登錄至主管機關指定平台；若被申訴者為事業單位最高負責人，勞工亦可向地方主管機關提出外部申訴，透過制度化防治與資訊透明，讓勞工在面對職場孤立、言語壓力或不當對待時，不再只能選擇沉默。

