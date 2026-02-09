快訊

泰博工會指資方企圖染指工會、涉懷孕歧視 勞動部已展開調查

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
泰博工會今於勞動部前召開記者會指出，工會成立半年以來，持續遭遇泰博資方打壓，而這些打壓已嚴重違反法律規範，更觸及不當勞動行為。記者邱德祥／攝影
泰博工會今於勞動部前召開記者會指出，工會成立半年以來，持續遭遇泰博資方打壓，而這些打壓已嚴重違反法律規範，更觸及不當勞動行為。記者邱德祥／攝影

泰博科技股份有限公司為國內生產血糖機、血壓機、血氧機、體溫計、體重體脂計、心電圖機以及各種快篩試劑的醫材大廠，但去年卻爆出諸多管理不當以及違法情事。泰博企業工會今於勞動部前抗議，指出泰博資方企圖染指工會，並違法開除工會理事長，以及涉及開除懷孕女性移工，要求勞動部應出面制止資方　凍結泰博引進移工。

泰博企業工會指出，去年泰博因諸多管理不當以及違法情事，因此員工自主籌組工會，工會成立半年以來，工會持續遭遇泰博資方打壓，而這些打壓已嚴重違反法律規範，更觸及不當勞動行為，包含泰博及關係企業涉及懷孕歧視，開除因懷孕的女性移工，並涉及強迫勞動的宿舍管理規範、濫收費用與各式罰款。

此外，泰博資方於工會成立之初勒令解散工會；在工會創立後，又曾百般阻撓幹部申請會務假，因此工會已發起數起抗爭且取得合法罷工權，並持續向桃園、新北勞工局提出調解，而針對所有涉及強迫勞動債務拘束的內容，泰博卻一概拒絕繳納。

而2月6日下午，泰博宣布「依法解雇」解雇泰博工會理事長Elizabeth Basas，理由為「與外部人士勾結，偽造文書召開法定會議，假借合法罷工製造對公司不利輿論損害公司商譽及影響營運」，甚至指控理事長涉嫌違反刑法及勞動契約。

Elizabeth Basas表示，組工會、罷工都是勞工的權利，爭取人道的工作和生活條件同樣也是，針對工會領導層就是破壞工會，絕不接受資方恐嚇、報復或任何試圖控制工會的行為。

泰博工會秘書長汪英達表示，泰博資方不但有大量強迫勞動事實，又嚴重打壓工會，已經為現代企業做了最惡劣的示範，堪稱台灣之恥，工會為了保障全體會員權益，一定會繼續戰鬥到底。

全國自主勞工聯盟秘書張仲方指出，資方邀請民意代表團隊到公司參與大會，試圖合理化資方染指工會的作為，就是要讓現場員工產生寒蟬效應並保持緘默，這種靠權威為公司背書的模式，助長了資方破壞工會自主權和開除工會理事長的氣焰。

泰博工會要求，勞動部應就資方繞過工會召開大會、透過民代施壓員工加入工會、企圖染指與滲透工會一事，出面制止資方不當行為，更要勞動部在資方違法開除工會理事長的情況下，拿出捍衛勞權的態度、凍結泰博資方繼續引進移工。

勞動部表示，泰博工會與泰博公司間的不當勞動行為爭議事件，勞動部已收受裁決申請，並已召開2次會議進行調查，之後將依相關程序續行調查；另調查泰博資方企圖染指工會一事，本案已於2月2日收受工會相關陳報資料，並將於後續會議中，依法進行調查。

