快訊

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

聽新聞
0:00 / 0:00

疫情衝擊又裁員！28歲男靠900小時職訓 創百萬文創商機

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃竹苗分署開辦多元創意設計職訓課程，培育文創產業所需各類專業人才。圖／勞動部桃竹苗分署提供
桃竹苗分署開辦多元創意設計職訓課程，培育文創產業所需各類專業人才。圖／勞動部桃竹苗分署提供

28歲青年劉哲凱歷經旅遊業疫情衝擊與媒體業裁員雙重打擊，在迷惘之際透過勞動部桃竹苗分署建議，投入為期900小時的「商品創意設計」職訓。他從零補強設計實務，不僅取得視覺傳達乙級證照，更成功結合行銷背景與文創產業合夥創業，寫下百萬業績的逆襲佳績，成功逆轉卡關人生。

桃竹苗分署指出，為協助桃竹苗地區具工作意願的失待業民眾重返職場，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署積極開辦涵蓋資訊、機電、創意、物流、機械、建築、能源及觀光等八大職群訓練課程，結合職業訓練、就業媒合與企業合作等多元資源，強化民眾專業技能，提升就業競爭力，創造更多再就業機會。

28歲的劉哲凱，大學畢業後投入旅行業，卻因碰上疫情衝擊被迫轉職，隨後看好社群媒體興起，他又轉投入至社群品牌行銷領域工作，沒多久公司因人力縮編將他資遣，讓他一度對未來感到迷惘。面對失業與房租雙重壓力，劉哲凱前往就業中心申請失業給付過程中，經就服員諮詢時得知其本身具備行銷與品牌企畫基礎，但對商品開發流程與設計實務缺乏系統訓練，於是建議並推介他報名桃竹苗分署開辦的「商品創意設計」職前訓練課程，期望透過職訓補強專業能力，為未來創業與接案奠定基礎。

透過為期900小時的系統化訓練，劉哲凱逐步打下商品設計基本功，課程涵蓋包裝設計、3D列印及Adobe設計軟體等實務技能，完整理解商品開發流程，並將創意轉化為可量產、可販售的商品；透過循序漸進的實務訓練，讓劉哲凱不僅深化商品設計能力，更在結訓前取得視覺傳達設計乙級證照。

結訓後，劉哲凱將所學實際應用於品牌經營與商品設計，並與朋友合夥投入文創產業，成功克服商品開發與設計瓶頸，創下百萬業績，為自己的職涯開創嶄新里程碑。

桃竹苗分署長賴家仁表示，劉哲凱展現高度「轉職韌性」，能清楚掌握自身優勢、正視技能不足，並將自我覺察轉化為持續精進的學習動力；他強調，轉職成功不只在於參訓，更在於能在學習過程中找到熱情與前進的方向，值得與轉職者借鏡；桃竹苗分署將持續引進優質職訓課程，結合產業師資，協助學員培養實務導向技能，提升職場競爭力。

曾面臨職涯卡關的劉哲凱，透過職業訓練成功轉型，打造人氣網紅店家，創下百萬業績。圖／勞動部桃竹苗分署提供
曾面臨職涯卡關的劉哲凱，透過職業訓練成功轉型，打造人氣網紅店家，創下百萬業績。圖／勞動部桃竹苗分署提供

設計 成功
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

華郵裁員風暴擴大 執行長路易斯請辭

北京馬年文創 席捲各大博物館

「華盛頓郵報」裁員風暴擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

護國神山將再拿第一？外媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

相關新聞

泰博工會指資方企圖染指工會、涉懷孕歧視 勞動部已展開調查

泰博科技股份有限公司為國內生產血糖機、血壓機、血氧機、體溫計、體重體脂計、心電圖機以及各種快篩試劑的醫材大廠，但去年卻爆...

疫情衝擊又裁員！28歲男靠900小時職訓 創百萬文創商機

28歲青年劉哲凱歷經旅遊業疫情衝擊與媒體業裁員雙重打擊，在迷惘之際透過勞動部桃竹苗分署建議，投入為期900小時的「商品創...

保母工作大半年卻沒年終 衛福部：應定位什麼是「年終獎金」

衛福部正研擬「居家托育服務定型化契約」草案，規範保母與家長權益，內容包含保母年終獎金領取門檻限制、需12月或農曆年前仍在...

前東家願加薪邀他回去工作 網見金額搖頭：不吃回頭草

一名網友在Dcard發文分享離職後的經驗。原PO表示，雖然前公司上班壓力不大，空閒時可以做自己的事，但因公司沒有三節獎金且薪水調整緩慢，最終選擇離職。離職一年後，前主管透過LINE聯繫，表示公司決定以當初離職薪水再加薪5,000元，希望他回去工作。

她請生理假遭男主管要求「提高疼痛忍受度」 網怒：直接檢舉

一名外國女網友近日在論壇Reddit發文，控訴自己因嚴重經痛請病假，卻遭男性主管不當言論對待。原PO指出，自己連續3個月因「難以忍受的經痛」每月請1天病假，請假原因也清楚寫在公司信件中，未料仍被主管叫進辦公室質問。

拒勞檢反而划算？彰化去年255件勞基法裁罰 拒檢成第三大違規

彰化傳統產業與中小企業密集，勞動管理長期面臨挑戰。彰化縣府統計去年度依「勞基法」裁罰255件，違規類型以工資與工時管理為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。