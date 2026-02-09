疫情衝擊又裁員！28歲男靠900小時職訓 創百萬文創商機

28歲青年劉哲凱歷經旅遊業疫情衝擊與媒體業裁員雙重打擊，在迷惘之際透過勞動部桃竹苗分署建議，投入為期900小時的「商品創意設計」職訓。他從零補強設計實務，不僅取得視覺傳達乙級證照，更成功結合行銷背景與文創產業合夥創業，寫下百萬業績的逆襲佳績，成功逆轉卡關人生。

桃竹苗分署指出，為協助桃竹苗地區具工作意願的失待業民眾重返職場，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署積極開辦涵蓋資訊、機電、創意、物流、機械、建築、能源及觀光等八大職群訓練課程，結合職業訓練、就業媒合與企業合作等多元資源，強化民眾專業技能，提升就業競爭力，創造更多再就業機會。

28歲的劉哲凱，大學畢業後投入旅行業，卻因碰上疫情衝擊被迫轉職，隨後看好社群媒體興起，他又轉投入至社群品牌行銷領域工作，沒多久公司因人力縮編將他資遣，讓他一度對未來感到迷惘。面對失業與房租雙重壓力，劉哲凱前往就業中心申請失業給付過程中，經就服員諮詢時得知其本身具備行銷與品牌企畫基礎，但對商品開發流程與設計實務缺乏系統訓練，於是建議並推介他報名桃竹苗分署開辦的「商品創意設計」職前訓練課程，期望透過職訓補強專業能力，為未來創業與接案奠定基礎。

透過為期900小時的系統化訓練，劉哲凱逐步打下商品設計基本功，課程涵蓋包裝設計、3D列印及Adobe設計軟體等實務技能，完整理解商品開發流程，並將創意轉化為可量產、可販售的商品；透過循序漸進的實務訓練，讓劉哲凱不僅深化商品設計能力，更在結訓前取得視覺傳達設計乙級證照。

結訓後，劉哲凱將所學實際應用於品牌經營與商品設計，並與朋友合夥投入文創產業，成功克服商品開發與設計瓶頸，創下百萬業績，為自己的職涯開創嶄新里程碑。