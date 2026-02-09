營業額1.5億只請3員工…他怨老闆小氣「快操死」 網驚：什麼公司

什麼樣的小公司年營收能超過1億元呢？一名男網友發文，稱他的公司去年營業額高達1.5億元，但員工包括他只有3個人，抱怨老闆不願多請人。對此，不少網友好奇公司的營業項目，原PO也分享是「軟體公司」，他本身做助理的工作，但並未透露公司具體是做什麼的。

一名男網友在Dcard發文，表示他有次無意間看到公司的報表，發現去年營業額高達1.5億元，進到老闆口袋的淨利約有2500萬元，但公司連原PO在內只聘請了3名員工，他忍不住抱怨「操死我們」、「沒看過這麼小氣的老闆」。

此文一出，有網友好奇此公司的來頭，原PO透露是跟AI相關的軟體公司，他本身是做助理的工作，月薪5萬元，負責收發mail、郵局寄資料、整理發票、整理環境及記錄會議細節等工作，並未說出公司的其他細節。

許多網友也開始猜測公司具體的營業項目，「直覺想到博弈或是洗錢」、「軟體？該不會是網路賭博吧」、「應該是外貿公司，這個我確定有，不過我不確定是流水還是淨賺」、「電商公司做得到，我做的是高單價品牌的買斷和代購，還有個朋友做的是歐洲網遊的數據分析和裝備販售」。

更有網友分析應該是老闆的能力很強，「應該是你老闆很厲害，你們只是來幫他打雜而已，不然公司賺那麼多錢，你還要看表才能知道，表示你不是主要價值的創造者」、「這不就代表公司主力是你們老闆啊，沒有你們他一樣可以賺那麼多」、「從內文跟回覆看起來，賺錢應該基本上都是老闆賺，你只是他可有可無的助理之一」、「厲害的是老闆，不是你們」。

