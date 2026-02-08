快訊

寇世勳神隱7天道歉了！喊話終止「世紀血案」避免錯誤認擴散

清一色綠的！行政院長卓榮泰視察挨批「輔選列車」 宜蘭縣議會未被通知

北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 因不滿土地糾紛「北上燒稻草」

保母工作大半年卻沒年終 衛福部：應定位什麼是「年終獎金」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部表示，「居家托育服務定型化契約」草案會持續彙整各界建議，研議更符合需求的法規。本報資料照片
衛福部表示，「居家托育服務定型化契約」草案會持續彙整各界建議，研議更符合需求的法規。本報資料照片

衛福部正研擬「居家托育服務定型化契約」草案，規範保母與家長權益，內容包含保母年終獎金領取門檻限制、需12月或農曆年前仍在職，引發保母強烈反彈。衛福部社家署署長周道君表示，定型化契約範本還在討論中，居家保母、托育人員有不同想法，應該回過頭來定位年終獎金到底是什麼。

衛福部「居家托育服務定型化契約」版本要求保母12月還要在職才能領年終，有些保母反應，小朋友7、8月就會進入幼兒園，等於是工作了大半年，卻沒有領到年終獎金。周道君指出，居家托育行業的年終通常非強制性，多依雙方簽訂的「托育契約」議定，建議簽約時明確記載，維護雙方權益。

周道君說，各行業的年終獎金規範不同，或是在特別節日會另外加乘。以計程車為例，主管機關會公布加成費率，餐飲業、服務業也會加倍發給工資；美容、美髮業在過年前也會有一段時間加倍收費。這些都是過往的交易習慣，所以各行業的年終獎金不一定有固定的形式，但保母的年終仍在討論中。

周道君表示，尊重各行各業過年的加成常規，如果居家托育過去沒有年終獎金的規範，可以思考年終獎金的定位到底是什麼，或是家長跟居家托育人員的交易契約外，另予以的一種禮俗。至於家長是不是一定有義務要支付？還是依居家、托育人員和家長之間的約定。

目前「居家托育服務定型化契約」草案的討論進度，周道君說，主要搭配正在立法院審議中的「兒童托育服務法」，未來在立法完成修法之後，不管小朋友是送到保母家、居家、托育人員或者是送到托嬰中心，托育契約都一律要有定型化契約，草案的內容已經開始進行相關的行政準備。

周道君強調，保母的定型化契約是「兒童托育服務法」修正通過後才會公告，而且機關研訂完後，還是會送到行政院的消保處進行審查，因為定型化契約跟消費者保護法有比較密切，在此期間，衛福部都會持續彙整各界建議，研議更符合需求的法規。

托育 保母 衛福部 年終獎金
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

居托契約年終制度惹議？年底仍在職才能拿 第一線怒批中央未溝通

他怨公司連假前一天才發年終獎金 釣出更慘苦主：超怕你離職

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

領到年終獎金 她問「該不該跳槽」？網看1細節傻眼：已經是前標

相關新聞

前東家願加薪邀他回去工作 網見金額搖頭：不吃回頭草

一名網友在Dcard發文分享離職後的經驗。原PO表示，雖然前公司上班壓力不大，空閒時可以做自己的事，但因公司沒有三節獎金且薪水調整緩慢，最終選擇離職。離職一年後，前主管透過LINE聯繫，表示公司決定以當初離職薪水再加薪5,000元，希望他回去工作。

保母工作大半年卻沒年終 衛福部：應定位什麼是「年終獎金」

衛福部正研擬「居家托育服務定型化契約」草案，規範保母與家長權益，內容包含保母年終獎金領取門檻限制、需12月或農曆年前仍在...

她請生理假遭男主管要求「提高疼痛忍受度」 網怒：直接檢舉

一名外國女網友近日在論壇Reddit發文，控訴自己因嚴重經痛請病假，卻遭男性主管不當言論對待。原PO指出，自己連續3個月因「難以忍受的經痛」每月請1天病假，請假原因也清楚寫在公司信件中，未料仍被主管叫進辦公室質問。

拒勞檢反而划算？彰化去年255件勞基法裁罰 拒檢成第三大違規

彰化傳統產業與中小企業密集，勞動管理長期面臨挑戰。彰化縣府統計去年度依「勞基法」裁罰255件，違規類型以工資與工時管理為...

民視「豆腐媽媽」替身演員職災 洪申翰：將強化高風險拍攝作業防護

民視連續劇「豆腐媽媽」替身演員墜落職災案，引發外界關注影視工作者職業安全。勞動部長洪申翰今於臉書發文表示，經檢查，確認未...

年近30人生卡關！她嘆「生活只剩上下班」 大票同齡人爆共鳴

年近30歲，卻找不到生活方向，讓不少上班族感到迷惘。一名1997年出生的女網友坦言，出社會後每天過著重複又空虛的生活，不只社交圈急速縮小，連健康狀況也每況愈下，讓她忍不住好奇「同齡的人是不是早就很有成就了？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。