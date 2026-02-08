保母工作大半年卻沒年終 衛福部：應定位什麼是「年終獎金」

衛福部正研擬「居家托育服務定型化契約」草案，規範保母與家長權益，內容包含保母年終獎金領取門檻限制、需12月或農曆年前仍在職，引發保母強烈反彈。衛福部社家署署長周道君表示，定型化契約範本還在討論中，居家保母、托育人員有不同想法，應該回過頭來定位年終獎金到底是什麼。

衛福部「居家托育服務定型化契約」版本要求保母12月還要在職才能領年終，有些保母反應，小朋友7、8月就會進入幼兒園，等於是工作了大半年，卻沒有領到年終獎金。周道君指出，居家托育行業的年終通常非強制性，多依雙方簽訂的「托育契約」議定，建議簽約時明確記載，維護雙方權益。

周道君說，各行業的年終獎金規範不同，或是在特別節日會另外加乘。以計程車為例，主管機關會公布加成費率，餐飲業、服務業也會加倍發給工資；美容、美髮業在過年前也會有一段時間加倍收費。這些都是過往的交易習慣，所以各行業的年終獎金不一定有固定的形式，但保母的年終仍在討論中。

周道君表示，尊重各行各業過年的加成常規，如果居家托育過去沒有年終獎金的規範，可以思考年終獎金的定位到底是什麼，或是家長跟居家托育人員的交易契約外，另予以的一種禮俗。至於家長是不是一定有義務要支付？還是依居家、托育人員和家長之間的約定。

目前「居家托育服務定型化契約」草案的討論進度，周道君說，主要搭配正在立法院審議中的「兒童托育服務法」，未來在立法完成修法之後，不管小朋友是送到保母家、居家、托育人員或者是送到托嬰中心，托育契約都一律要有定型化契約，草案的內容已經開始進行相關的行政準備。

周道君強調，保母的定型化契約是「兒童托育服務法」修正通過後才會公告，而且機關研訂完後，還是會送到行政院的消保處進行審查，因為定型化契約跟消費者保護法有比較密切，在此期間，衛福部都會持續彙整各界建議，研議更符合需求的法規。