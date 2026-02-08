快訊

寇世勳神隱7天道歉了！喊話終止「世紀血案」避免錯誤認擴散

清一色綠的！行政院長卓榮泰視察挨批「輔選列車」 宜蘭縣議會未被通知

北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 因不滿土地糾紛「北上燒稻草」

前東家願加薪邀他回去工作 網見金額搖頭：不吃回頭草

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友離職後，前主管希望以當初離職薪水再加薪5,000，請他回去工作。 示意圖／ingimage
一名網友離職後，前主管希望以當初離職薪水再加薪5,000，請他回去工作。 示意圖／ingimage

一名網友在Dcard發文分享離職後的經驗，表示雖然前公司上班壓力不大，空閒時可以做自己的事，但因公司沒有三節獎金且薪水調整緩慢，最終選擇離職。離職一年後，前主管透過LINE聯繫，表示公司決定以當初離職薪水再加薪5,000元，希望他回去工作。

主管坦言，這一年來職位換過不少新人，但都待不久，各有不同原因，例如打字慢、英文能力不足、覺得公司吵或工作複雜，甚至出包導致公司損失。主管也稱讚原PO工作比女生還細心，能處理這瑣碎但不可遺漏的工作。

文章下方留言多勸原PO慎重考慮，部分網友認為「不吃回頭草，記得」、「建議不要，只要說過離開，大家就會把你當外人」、「永遠不要因為加薪就留下，主管或是老闆會看不起你」、「有求於你當然低聲下氣，等你真的回去了你就等著看吧」。

也有人針對薪資待遇提出看法，「才5,000是在搞笑什麼，通常換新工作都加10-20%了」、「加起來一年也才多6萬，等於給你1個月的三節獎金，這樣值得嗎？」、「單次加薪30%，每年+5%起或是綁好年薪14個月起，談得下來再考慮」。

另有部分網友分享個人經驗與建議，「我是先到外面2年證明身價，現在跳回去直接加了40%」、「看你混得好不好，如果好的話就不用回去」、「跳槽永遠是加薪的跳板」。

根據1111人力銀行資料分析，跳槽確實是許多求職者提升薪資的方式之一。從2018年至2021年的超過37萬份求職履歷顯示，部分產業轉職後薪資增幅可達三成以上，尤其是美學相關產業如婚紗、攝影、美髮與美容，累積經驗後轉職成專業職，薪資可提升約38%。不動產與電信通訊相關產業，若擁有證照也能在轉職談薪時取得優勢，加薪幅度約23%~25%；軟體、半導體及部分傳統產業則因技術經驗累積，轉職加薪幅度約12%~14%。

不過，跳槽並非保證薪資提升。1111人力銀行資料指出，約有兩成求職者跳槽後薪水未見明顯增幅，原因多與面試準備與談薪技巧不足有關。專家建議，求職者在考慮以跳槽加薪時，應先了解目標職務的薪資行情，並在面試中展現自身經驗、證照或專業能力，讓面試官看見自身價值，才能真正替自己爭取到理想薪水。

離職
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

你發多少紅包？九成二上班族今年會發壓歲錢 平均金額比去年高

他怨公司連假前一天才發年終獎金 釣出更慘苦主：超怕你離職

過年也只能月休6天…38K保全嘆沒勇氣離職 網勸：別當牛馬

講授三七五減租遭投訴「政治帶入校園」 代課教師喊累了心寒離職

相關新聞

前東家願加薪邀他回去工作 網見金額搖頭：不吃回頭草

一名網友在Dcard發文分享離職後的經驗。原PO表示，雖然前公司上班壓力不大，空閒時可以做自己的事，但因公司沒有三節獎金且薪水調整緩慢，最終選擇離職。離職一年後，前主管透過LINE聯繫，表示公司決定以當初離職薪水再加薪5,000元，希望他回去工作。

保母工作大半年卻沒年終 衛福部：應定位什麼是「年終獎金」

衛福部正研擬「居家托育服務定型化契約」草案，規範保母與家長權益，內容包含保母年終獎金領取門檻限制、需12月或農曆年前仍在...

她請生理假遭男主管要求「提高疼痛忍受度」 網怒：直接檢舉

一名外國女網友近日在論壇Reddit發文，控訴自己因嚴重經痛請病假，卻遭男性主管不當言論對待。原PO指出，自己連續3個月因「難以忍受的經痛」每月請1天病假，請假原因也清楚寫在公司信件中，未料仍被主管叫進辦公室質問。

拒勞檢反而划算？彰化去年255件勞基法裁罰 拒檢成第三大違規

彰化傳統產業與中小企業密集，勞動管理長期面臨挑戰。彰化縣府統計去年度依「勞基法」裁罰255件，違規類型以工資與工時管理為...

民視「豆腐媽媽」替身演員職災 洪申翰：將強化高風險拍攝作業防護

民視連續劇「豆腐媽媽」替身演員墜落職災案，引發外界關注影視工作者職業安全。勞動部長洪申翰今於臉書發文表示，經檢查，確認未...

年近30人生卡關！她嘆「生活只剩上下班」 大票同齡人爆共鳴

年近30歲，卻找不到生活方向，讓不少上班族感到迷惘。一名1997年出生的女網友坦言，出社會後每天過著重複又空虛的生活，不只社交圈急速縮小，連健康狀況也每況愈下，讓她忍不住好奇「同齡的人是不是早就很有成就了？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。