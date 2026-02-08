前東家願加薪邀他回去工作 網見金額搖頭：不吃回頭草

一名網友在Dcard發文分享離職後的經驗，表示雖然前公司上班壓力不大，空閒時可以做自己的事，但因公司沒有三節獎金且薪水調整緩慢，最終選擇離職。離職一年後，前主管透過LINE聯繫，表示公司決定以當初離職薪水再加薪5,000元，希望他回去工作。

主管坦言，這一年來職位換過不少新人，但都待不久，各有不同原因，例如打字慢、英文能力不足、覺得公司吵或工作複雜，甚至出包導致公司損失。主管也稱讚原PO工作比女生還細心，能處理這瑣碎但不可遺漏的工作。

文章下方留言多勸原PO慎重考慮，部分網友認為「不吃回頭草，記得」、「建議不要，只要說過離開，大家就會把你當外人」、「永遠不要因為加薪就留下，主管或是老闆會看不起你」、「有求於你當然低聲下氣，等你真的回去了你就等著看吧」。

也有人針對薪資待遇提出看法，「才5,000是在搞笑什麼，通常換新工作都加10-20%了」、「加起來一年也才多6萬，等於給你1個月的三節獎金，這樣值得嗎？」、「單次加薪30%，每年+5%起或是綁好年薪14個月起，談得下來再考慮」。

另有部分網友分享個人經驗與建議，「我是先到外面2年證明身價，現在跳回去直接加了40%」、「看你混得好不好，如果好的話就不用回去」、「跳槽永遠是加薪的跳板」。

根據1111人力銀行資料分析，跳槽確實是許多求職者提升薪資的方式之一。從2018年至2021年的超過37萬份求職履歷顯示，部分產業轉職後薪資增幅可達三成以上，尤其是美學相關產業如婚紗、攝影、美髮與美容，累積經驗後轉職成專業職，薪資可提升約38%。不動產與電信通訊相關產業，若擁有證照也能在轉職談薪時取得優勢，加薪幅度約23%~25%；軟體、半導體及部分傳統產業則因技術經驗累積，轉職加薪幅度約12%~14%。

不過，跳槽並非保證薪資提升。1111人力銀行資料指出，約有兩成求職者跳槽後薪水未見明顯增幅，原因多與面試準備與談薪技巧不足有關。專家建議，求職者在考慮以跳槽加薪時，應先了解目標職務的薪資行情，並在面試中展現自身經驗、證照或專業能力，讓面試官看見自身價值，才能真正替自己爭取到理想薪水。