她請生理假遭男主管要求「提高疼痛忍受度」 網怒：直接檢舉

一名外國女網友近日在論壇Reddit發文，控訴自己因嚴重經痛請病假，卻遭男性主管不當言論對待。原PO指出，自己連續3個月因「難以忍受的經痛」每月請1天病假，請假原因也清楚寫在公司信件中，未料仍被主管叫進辦公室質問。

原PO表示，該名主管在談話中提到「我老婆也有月經，但她還是照樣上班」，她當場回應每個人的疼痛忍受程度不同，自己因疼痛甚至出現頭暈狀況才請假，沒想到對方竟回了一句「那妳就提高妳的疼痛忍受度」，讓她當場傻眼，直呼「你是在開玩笑嗎？」

原PO也提到，過去兩個月為了避免再請假，已嘗試服用各種止痛藥硬撐上班，但身體狀況並未改善，日前仍因相同原因請假，讓她相當焦慮，不知道主管接下來又會「上演什麼新戲碼」，並在文末無奈寫下「敬請期待」。

貼文曝光後引發大量網友聲援與討論，許多人直指該名主管言論已構成職場不當對待，並建議原PO採取行動。部分網友認為應儘早離職並提醒他人注意此人，「能走就走，讓大家知道這個人是誰，避免下個人受害」。

也有不少留言建議透過正式管道處理，像是直接向人資檢舉，「若他不是創辦人，請正式提出申訴，並清楚記錄這段對話與言論」、「之後所有溝通都用電子郵件，留下書面證據，避免他再胡來」。

另有網友聚焦在性別與專業問題，直言「你不能在辦公室對女性同事說這種話，這非常不專業」，也有人諷刺建議，下次主管再提起時，乾脆「詳細分析不同經血量、疼痛指數，順便拿男性疼痛來對照」。