她請生理假遭男主管要求「提高疼痛忍受度」 網怒：直接檢舉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名外國女網友透露，請生理假時遭老闆要求提高忍受力。 示意圖／ingimage
一名外國女網友近日在論壇Reddit發文，控訴自己因嚴重經痛請病假，卻遭男性主管不當言論對待。原PO指出，自己連續3個月因「難以忍受的經痛」每月請1天病假，請假原因也清楚寫在公司信件中，未料仍被主管叫進辦公室質問。

原PO表示，該名主管在談話中提到「我老婆也有月經，但她還是照樣上班」，她當場回應每個人的疼痛忍受程度不同，自己因疼痛甚至出現頭暈狀況才請假，沒想到對方竟回了一句「那妳就提高妳的疼痛忍受度」，讓她當場傻眼，直呼「你是在開玩笑嗎？」

原PO也提到，過去兩個月為了避免再請假，已嘗試服用各種止痛藥硬撐上班，但身體狀況並未改善，日前仍因相同原因請假，讓她相當焦慮，不知道主管接下來又會「上演什麼新戲碼」，並在文末無奈寫下「敬請期待」。

貼文曝光後引發大量網友聲援與討論，許多人直指該名主管言論已構成職場不當對待，並建議原PO採取行動。部分網友認為應儘早離職並提醒他人注意此人，「能走就走，讓大家知道這個人是誰，避免下個人受害」。

也有不少留言建議透過正式管道處理，像是直接向人資檢舉，「若他不是創辦人，請正式提出申訴，並清楚記錄這段對話與言論」、「之後所有溝通都用電子郵件，留下書面證據，避免他再胡來」。

另有網友聚焦在性別與專業問題，直言「你不能在辦公室對女性同事說這種話，這非常不專業」，也有人諷刺建議，下次主管再提起時，乾脆「詳細分析不同經血量、疼痛指數，順便拿男性疼痛來對照」。

職場女性 生理期
拒勞檢反而划算？彰化去年255件勞基法裁罰 拒檢成第三大違規

彰化傳統產業與中小企業密集，勞動管理長期面臨挑戰。彰化縣府統計去年度依「勞基法」裁罰255件，違規類型以工資與工時管理為...

民視「豆腐媽媽」替身演員職災 洪申翰：將強化高風險拍攝作業防護

民視連續劇「豆腐媽媽」替身演員墜落職災案，引發外界關注影視工作者職業安全。勞動部長洪申翰今於臉書發文表示，經檢查，確認未...

年近30人生卡關！她嘆「生活只剩上下班」 大票同齡人爆共鳴

年近30歲，卻找不到生活方向，讓不少上班族感到迷惘。一名1997年出生的女網友坦言，出社會後每天過著重複又空虛的生活，不只社交圈急速縮小，連健康狀況也每況愈下，讓她忍不住好奇「同齡的人是不是早就很有成就了？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

「豆腐媽媽」替身演員重傷 勞動部證實未確實採取安全措施：將裁罰

民視新戲「豆腐媽媽」劇組驚傳工安意外，替身演員蘇德揚在拍攝墜樓戲時不幸摔出防護墊，導致重傷。勞動部表示，經桃園市政府勞動...

同事「特休超神請法」爽放1個月！過來人搖頭：後面很痛苦

春節9天連假即將到來，扣除周末與228連假後，2月實際上班天數只有14天。對此，一名網友分享，有同事直接把一整年的特休排在2月，一口氣放假到3月才回公司。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

