拒勞檢反而划算？彰化去年255件勞基法裁罰 拒檢成第三大違規

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府時常舉辦就業博覽會，媒合勞工找適合的工作，但企業勞動管理問題仍常有勞工檢舉。報系資料照
彰化縣府時常舉辦就業博覽會，媒合勞工找適合的工作，但企業勞動管理問題仍常有勞工檢舉。報系資料照

彰化傳統產業與中小企業密集，勞動管理長期面臨挑戰。彰化縣府統計去年度依「勞基法」裁罰255件，違規類型以工資與工時管理為大宗，其中未依法給付加班費76件、工資未全額給付53件；另有39件涉及拒絕或規避勞動檢查，已成第三大裁罰原因。

彰化縣府勞工處指出，近年透過宣導與入場輔導，企業對勞基法熟悉度確實提升，但仍有部分業者評估後認為，拒絕勞檢的裁罰成本相對較低，選擇消極配合，年年都有相關裁罰案件。

據了解，部分業者認為拒勞檢依勞基法第80條裁罰僅3萬元起跳，若配合檢查恐牽出更多違規，反而「拒檢比較划算」，甚至不惜累加受罰。去年裁罰案件中，不乏資本額數億元的企業，甚至有知名食品業者在短時間內因接連拒絕勞檢遭連續裁罰。

彰化低薪結構與部分雇主勞動觀念落後，也常被基層勞工批評。縣內一家具規模的老字號企業，除多次遭裁罰外，近期也遭員工檢舉以性別區隔起薪。不過縣府指出，因未依法提出申請書，無法依「性別平等工作法」啟動調查；但該企業自2022年起，仍因加班費與加班時數違規，多次累加裁罰，每案10萬至70萬元不等，累計裁罰金額約300萬元。

具勞動政策專業的立委王安祥指出，現行制度對違規企業主已設有裁罰累加機制，並公開業者違規事項，具有一定警惕效果；至於裁罰金額是否足夠，仍有討論空間，部分屬個案問題，仍需進一步釐清並改善。

全國總工會秘書長溫宗諭指出，拒絕勞檢背後，反映的是彰化長期低薪與部分企業勞動治理不足的問題。具規模甚至從事貿易出口的企業，更應遵循國際勞工公約的核心勞動標準；一旦涉及強迫勞工等違反勞基法及職安衛規定，在國際市場也將面臨檢視。他也呼籲企業工會應發揮監督與溝通功能，確實保障勞工權益。

加班費 勞檢
