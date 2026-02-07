快訊

魏如萱小巨蛋開唱躺著出場！男友沒露面「最重要的那個男人」卻來了

痘痘別亂擠！醫曝臉上「危險三角區」恐奪命 三寶媽手癢險釀大禍

街頭傳槍響！通緝男駕贓車拒檢逃逸 新北警當街連開4槍逮人

聽新聞
0:00 / 0:00

民視「豆腐媽媽」替身演員職災 洪申翰：將強化高風險拍攝作業防護

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「豆腐媽媽」替身蘇德揚墜落畫面十分恐怖。圖／摘自台北市電影戲劇茉職業工會臉書
「豆腐媽媽」替身蘇德揚墜落畫面十分恐怖。圖／摘自台北市電影戲劇茉職業工會臉書

民視連續劇「豆腐媽媽」替身演員墜落職災案，引發外界關注影視工作者職業安全勞動部洪申翰今於臉書發文表示，經檢查，確認未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險的措施，勞動部態度清楚，有違法就開罰；今下午他也聯繫文化部李遠，將盡快邀集影視界、工會，研議如何強化管理高風險拍攝作業安全防護及預防。

洪申翰發文表示，這件職災意外經過地方政府檢查，確認「未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險之措施」，已違反職業安全衛生設施規則第224條第2項，將依職業安全衛生法裁罰。至於，還有沒有違規項目，目前正在調查中。

而經確認，這名受災的替身演員並未投保勞保、勞工職災保險，洪申翰說，這牽涉賠償責任認定，雙方的勞動關係由桃園市勞檢處釐清當中。

洪申翰指出，勞動部過去和台北市電影戲劇業職業工會合作，在2022年6月訂定「#影視業職業災害預防指引」，目的是協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變，但經由此案，他認為需要進一步檢討，必須更加落實影視拍攝作業的風險管理與防護機制。

他進一步說，他今天下午已經聯繫文化部李遠部長，後續勞動部、文化部將盡快邀集影視界和工會研議，針對高風險拍攝作業的安全防護和預防提出強化管理的措施。勞動部也會密切追蹤，跟地方政府盡力給予這位受災的工作者最大協助。

勞動部長洪申翰（中）針對豆腐媽媽替身演員職災案表示，他已聯繫文化部長李遠，後續將研議如何強化管理高風險拍攝作業的安全防護和預防。聯合報系資料照
勞動部長洪申翰（中）針對豆腐媽媽替身演員職災案表示，他已聯繫文化部長李遠，後續將研議如何強化管理高風險拍攝作業的安全防護和預防。聯合報系資料照

職業安全 勞動部 影視 洪申翰 民視 文化部 李遠
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

勞長洪申翰帶隊春安勞檢 南亞科14項違規挨罰55萬元

自作自售！苗栗「海線一家親環保協會」田庄人尾牙市集 獲洪申翰肯定

衛福部盼醫院聘外籍照服員 洪申翰：審查無時間表

石崇良盼第二季開放醫院聘外籍照服員 洪申翰：評估與審查沒有時間表

相關新聞

民視「豆腐媽媽」替身演員職災 洪申翰：將強化高風險拍攝作業防護

民視連續劇「豆腐媽媽」替身演員墜落職災案，引發外界關注影視工作者職業安全。勞動部長洪申翰今於臉書發文表示，經檢查，確認未...

年近30人生卡關！她嘆「生活只剩上下班」 大票同齡人爆共鳴

年近30歲，卻找不到生活方向，讓不少上班族感到迷惘。一名1997年出生的女網友坦言，出社會後每天過著重複又空虛的生活，不只社交圈急速縮小，連健康狀況也每況愈下，讓她忍不住好奇「同齡的人是不是早就很有成就了？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

「豆腐媽媽」替身演員重傷 勞動部證實未確實採取安全措施：將裁罰

民視新戲「豆腐媽媽」劇組驚傳工安意外，替身演員蘇德揚在拍攝墜樓戲時不幸摔出防護墊，導致重傷。勞動部表示，經桃園市政府勞動...

同事「特休超神請法」爽放1個月！過來人搖頭：後面很痛苦

春節9天連假即將到來，扣除周末與228連假後，2月實際上班天數只有14天。對此，一名網友分享，有同事直接把一整年的特休排在2月，一口氣放假到3月才回公司。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

捷運三鶯線將通車 新北捷招募人才月薪上看六萬二

捷運三鶯線工程進入完工通車倒數，新北捷運公司今發布今年公開招考計畫，預計招募99名軌道專業人才，且為因應現代化營運與智慧...

他怨面試科技廠「股票漲卻給低薪」 反遭一堆人吐槽：怎不當股東？

不少人會趁著年節之前投遞履歷，轉職跳槽到新的工作環境，尋求更優渥的薪資。有一名網友透露自己學歷不低，現職工作年薪加分紅也有130萬至150萬，但近來投了不少履歷想換工作，面試後卻發現底薪一個比一個還低，讓他非常失望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。