1500職缺！把握年後轉職契機 台南搶先辦「一馬當先」大型徵才

許多民眾打算過完農曆年就換工作，勞發署雲嘉南分署永康就業中心今天在善化舉辦現場徵才活動，緯穎智造、台灣穗高科技、愛爾斯半導體等33家廠商設攤釋出1500個工作機會給尋求二度就業民眾。

這場名為「一馬當先・職場領先」的徵才職缺涵蓋工程師、技術員、作業員、行銷與業務人員、大貨車司機、居服員、園長等多種職類。工作地點大多在南科與附近地區。

49歲陳姓求職者表示，自己過去具備製造業經驗，與廠商面談了解工作內容薪資條件，企業強調重視中高齡經驗，也願意提供彈性工時安排，「讓我再興起重返職場信心」。

28歲張姓待業青年稱，一直不太確定能做什麼，現場有「AI職能速測平台」，可以很快了解自己的技能與職缺落差，加上服務人員詳細解說、接觸選擇廠商，雖然不一定最後能找到工作，但已有求職方向、很有幫助。

除了就業媒合，現場也請書法家吳福山揮毫贈「馬年創意春聯」，義剪換髮型服務，要讓民眾職場面試更有自信，還有集點兌換「春節馬年開運盆栽」、摸彩、視障按摩、造型氣球DIY及多元市集，要讓民眾在輕鬆溫馨且有效率的氛圍中找工作。