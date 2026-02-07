1500職缺！把握年後轉職契機 台南搶先辦「一馬當先」大型徵才

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
協助把握年後轉職契機 台南辦「一馬當先」大型徵才活動。圖／永康就業中心提供
許多民眾打算過完農曆年就換工作，勞發署雲嘉南分署永康就業中心今天在善化舉辦現場徵才活動，緯穎智造、台灣穗高科技、愛爾斯半導體等33家廠商設攤釋出1500個工作機會給尋求二度就業民眾。

這場名為「一馬當先・職場領先」的徵才職缺涵蓋工程師、技術員、作業員、行銷與業務人員、大貨車司機、居服員、園長等多種職類。工作地點大多在南科與附近地區。

49歲陳姓求職者表示，自己過去具備製造業經驗，與廠商面談了解工作內容薪資條件，企業強調重視中高齡經驗，也願意提供彈性工時安排，「讓我再興起重返職場信心」。

28歲張姓待業青年稱，一直不太確定能做什麼，現場有「AI職能速測平台」，可以很快了解自己的技能與職缺落差，加上服務人員詳細解說、接觸選擇廠商，雖然不一定最後能找到工作，但已有求職方向、很有幫助。

除了就業媒合，現場也請書法家吳福山揮毫贈「馬年創意春聯」，義剪換髮型服務，要讓民眾職場面試更有自信，還有集點兌換「春節馬年開運盆栽」、摸彩、視障按摩、造型氣球DIY及多元市集，要讓民眾在輕鬆溫馨且有效率的氛圍中找工作。

就業中心主任李奇玫表示，因應產業快速變化，企業對人才技能需求日益明確，活動特別結合「AI職能速測平台」與「勞工就業通」專區，協助民眾釐清自身能力與職缺須具備的知識和技能，並搭配「邊做邊學」的崗位訓練與就業促進措施，讓民眾不僅找得到工作，更能穩定就業、持續成長。

