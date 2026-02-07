快訊

「豆腐媽媽」替身演員重傷 勞動部證實未確實採取安全措施：將裁罰

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
民視新戲《豆腐媽媽》劇組驚傳工安意外，替身演員蘇德揚在拍攝墜樓戲時不幸摔出防護墊，導致重傷。圖／取自台北市電影戲劇業職業工會
民視新戲《豆腐媽媽》劇組驚傳工安意外，替身演員蘇德揚在拍攝墜樓戲時不幸摔出防護墊，導致重傷。圖／取自台北市電影戲劇業職業工會

民視新戲「豆腐媽媽」劇組驚傳工安意外，替身演員蘇德揚在拍攝墜樓戲時不幸摔出防護墊，導致重傷。勞動部表示，經桃園市政府勞動檢查處實施檢查，發現未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險的措施，違反職業安全衛生設施規則第224條第2項規定部分，將依職業安全衛生法裁罰。

至於事業單位是否有違反其他職業安全衛生法相關規定，勞動部說，現在正積極調查中。另外，罹災者目前無投保勞工保險及勞工職業災害保險，雙方關係由桃市處持續派員釐清。

勞動部表示，如受僱於登記有案或設有稅籍的單位未申報勞工加保，勞保局依法可核處勞保應繳保險費4倍罰鍰（僱用員工5人以上始適用）、就保應繳保險費10倍罰鍰、災保2萬元至10萬元罰鍰並公布違規事由。

勞動部強調，之前已與台北市電影戲劇業職業工會合作，2022年6月訂定「影視業職業災害預防指引」，協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變等內容。

為強化影視業從業人員安全衛生知能，勞動部說，除持續與文化部影視及流行音樂產業局合作辦理安全衛生及勞動權益宣導會外，也已要求各勞動檢查機構應透過當地縣市政府協拍單位，掌握外景拍攝作業期程，依風險分級實施專案檢查，每年至少檢查100場次。

針對受傷的替身演員蘇德揚，勞動部表示，桃園市政府職災勞工專業服務人員（PAS）已主動與受傷勞工聯繫關懷，說明相關權益與可運用協助資源，並將持續追蹤，視其實際需求提供專案律師法律協助、職能復健服務及相關給付申請的協助，確保勞工獲得即時且完整支持。

職業安全 勞動部 民視 工安 演員
×

