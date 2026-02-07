年近30人生卡關！她嘆「生活只剩上下班」 大票同齡人爆共鳴

年近30歲，卻找不到生活方向，讓不少上班族感到迷惘。一名1997年出生的女網友坦言，出社會後每天過著重複又空虛的生活，不只社交圈急速縮小，連健康狀況也每況愈下，讓她忍不住好奇「同齡的人是不是早就很有成就了？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在 Dcard 以「1997年出生的現在都很有成就了嗎？」為題，指出自己即將滿29歲，卻覺得被職場消磨得相當嚴重。她形容現在的生活只剩下上班、下班兩件事，在公司必須和同事維持表面和諧，還得聽老闆說些毫無重點的話，久而久之變得麻木，甚至覺得生活已經變成「職場的形狀」。

這名女網友進一步說明，雖然存款確實比學生時期多，但因身體狀況變差，賺來的錢多半花在看醫生上，身邊的朋友也一個個失去聯絡，想認識新朋友也毫無管道。她更懊悔年輕時沒有好好讀書，如今想學新技能卻感到力不從心，只能在零碎時間滑交友軟體，卻越滑越空虛，直言「不知道要怎麼跳脫這樣的生活」。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「同年，沒朋友也沒工作，不知道人生的意義是什麼，但認識的同年人都過得很好的樣子」、「我也是1997年，前陣子也很焦慮」、「所以多數人就朝人生下一個階段婚姻走了，不然人生就沒什麼意義，越活越沒意義」、「1997年生也超有感，身體不耐操」、「每天工作都好累，比起跟別人交流現在更在意自己的身體健康，最大的願望希望自己能過得快樂」。

不過當主管就一定比較有成就嗎？本站曾報導，有網友分享，自己原本只是小職員，工作愉快且業績好，沒想到被升上店長後，開始碰到人際問題、管理下屬的問題，讓他十分頭痛，甚至相當後悔升管理職。可見職場有許多眉眉角角，不論是當小員工或是管理階層，都有各自的難處。