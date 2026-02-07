快訊

沒搶到票別慌！鄧紫棋大巨蛋演唱會宣布加場 這天開搶

越冷越追！「4大星座」天生反骨魅力強 讓人難以抗拒

全台最難訂餐廳被破解？網曝「島語」4字訂位法 過來人認證：百試百靈

聽新聞
0:00 / 0:00

年近30人生卡關！她嘆「生活只剩上下班」 大票同齡人爆共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名1997年出生的女網友坦言，出社會後每天過著重複又空虛的生活，不只社交圈急速縮小，連健康狀況也每況愈下，讓她忍不住好奇「同齡的人是不是早就很有成就了？」。示意圖／Ingimage
一名1997年出生的女網友坦言，出社會後每天過著重複又空虛的生活，不只社交圈急速縮小，連健康狀況也每況愈下，讓她忍不住好奇「同齡的人是不是早就很有成就了？」。示意圖／Ingimage

年近30歲，卻找不到生活方向，讓不少上班族感到迷惘。一名1997年出生的女網友坦言，出社會後每天過著重複又空虛的生活，不只社交圈急速縮小，連健康狀況也每況愈下，讓她忍不住好奇「同齡的人是不是早就很有成就了？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在 Dcard 以「1997年出生的現在都很有成就了嗎？」為題，指出自己即將滿29歲，卻覺得被職場消磨得相當嚴重。她形容現在的生活只剩下上班、下班兩件事，在公司必須和同事維持表面和諧，還得聽老闆說些毫無重點的話，久而久之變得麻木，甚至覺得生活已經變成「職場的形狀」。

這名女網友進一步說明，雖然存款確實比學生時期多，但因身體狀況變差，賺來的錢多半花在看醫生上，身邊的朋友也一個個失去聯絡，想認識新朋友也毫無管道。她更懊悔年輕時沒有好好讀書，如今想學新技能卻感到力不從心，只能在零碎時間滑交友軟體，卻越滑越空虛，直言「不知道要怎麼跳脫這樣的生活」。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「同年，沒朋友也沒工作，不知道人生的意義是什麼，但認識的同年人都過得很好的樣子」、「我也是1997年，前陣子也很焦慮」、「所以多數人就朝人生下一個階段婚姻走了，不然人生就沒什麼意義，越活越沒意義」、「1997年生也超有感，身體不耐操」、「每天工作都好累，比起跟別人交流現在更在意自己的身體健康，最大的願望希望自己能過得快樂」。

不過當主管就一定比較有成就嗎？本站曾報導，有網友分享，自己原本只是小職員，工作愉快且業績好，沒想到被升上店長後，開始碰到人際問題、管理下屬的問題，讓他十分頭痛，甚至相當後悔升管理職。可見職場有許多眉眉角角，不論是當小員工或是管理階層，都有各自的難處。

人生 職場 上班族
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

無業能租屋嗎？房東曝「評估條件」：最愛2職業

同事「特休超神請法」爽放1個月！過來人搖頭：後面很痛苦

旅行社環島1個月喊價30萬！「客製化行程」外國客傻眼：台旅這麼貴？

他怨面試科技廠「股票漲卻給低薪」 反遭一堆人吐槽：怎不當股東？

相關新聞

「豆腐媽媽」替身演員重傷 勞動部證實未確實採取安全措施：將裁罰

民視新戲「豆腐媽媽」劇組驚傳工安意外，替身演員蘇德揚在拍攝墜樓戲時不幸摔出防護墊，導致重傷。勞動部表示，經桃園市政府勞動...

年近30人生卡關！她嘆「生活只剩上下班」 大票同齡人爆共鳴

年近30歲，卻找不到生活方向，讓不少上班族感到迷惘。一名1997年出生的女網友坦言，出社會後每天過著重複又空虛的生活，不只社交圈急速縮小，連健康狀況也每況愈下，讓她忍不住好奇「同齡的人是不是早就很有成就了？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

同事「特休超神請法」爽放1個月！過來人搖頭：後面很痛苦

春節9天連假即將到來，扣除周末與228連假後，2月實際上班天數只有14天。對此，一名網友分享，有同事直接把一整年的特休排在2月，一口氣放假到3月才回公司。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

捷運三鶯線將通車 新北捷招募人才月薪上看六萬二

捷運三鶯線工程進入完工通車倒數，新北捷運公司今發布今年公開招考計畫，預計招募99名軌道專業人才，且為因應現代化營運與智慧...

他怨面試科技廠「股票漲卻給低薪」 反遭一堆人吐槽：怎不當股東？

不少人會趁著年節之前投遞履歷，轉職跳槽到新的工作環境，尋求更優渥的薪資。有一名網友透露自己學歷不低，現職工作年薪加分紅也有130萬至150萬，但近來投了不少履歷想換工作，面試後卻發現底薪一個比一個還低，讓他非常失望。

寒流來襲戶外作業風險增 未防範致災最高罰30萬

明天寒流南下，天氣將明顯轉冷。勞動部職安署今天提醒，勞工在戶外從事作業，雇主須留意低溫風險、持續監測勞工健康狀況，若未落...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。