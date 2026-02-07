快訊

捷運三鶯線將通車 新北捷招募人才月薪上看六萬二

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
捷運三鶯線將通車，此次招募系統控制專員月薪可達6萬2千元，圖／新北捷運公司提供
捷運三鶯線將通車，此次招募系統控制專員月薪可達6萬2千元，圖／新北捷運公司提供

捷運三鶯線工程進入完工通車倒數，新北捷運公司今發布今年公開招考計畫，預計招募99名軌道專業人才，且為因應現代化營運與智慧化技術應用，特別導入「Metro Model」捷運職務轉型架構，邀請青年或轉職及對軌道產業有熱忱的人才加入，其中，系統控制專員月薪可達6萬2千元。

新北捷運公司表示，新北捷正推動職務轉型，將數位監控與系統優化等務實技術融入日常運作，此次招考核心概念在尋找具備跨域成長潛力與數位適應能力的夥伴，讓人才在傳統技術維護的基礎上，能進一步加值數據輔助判讀與智慧化管理思維。

新北捷指出，此次招募職缺多元，包含新型態捷運職務Metro Model-系統控制專員、系統技術專員、車站維護專員，強調更精準調度、雙維修技能及車站維運能力。

其中，作為營運核心、整合行車監控與應變指揮的系統控制專員，通過考核後月薪可達6萬2千元，除了新型態職務，這次也招考包含輕軌司機員及票務維修人員等職務，未來不僅提供穩定的職涯選擇，更規劃系統化的專業培訓計畫，協助在數位轉型趨勢下具備多重職能，確保軌道產業的永續經營。

新北捷運公司表示，此次公開招考一律採電子郵件通信報名，請有意參與捷運產業轉型、開拓跨域職涯之民眾，於2026年3月1日（週日）晚上12點以前將相關報名文件寄達指定信箱。詳細招考簡章及各類組薪資待遇，可透過新北捷運公司網站查詢

