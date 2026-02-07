同事「特休超神請法」爽放1個月！過來人搖頭：後面很痛苦

春節9天連假即將到來，扣除周末與228連假後，2月實際上班天數只有14天。對此，一名網友分享，有同事直接把一整年的特休排在2月，一口氣放假到3月才回公司。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，2月只要上14天班，本來就已經夠輕鬆，沒想到同事直接把「特休」全部用在2月份，1月30日下班後，下一次進公司竟然是3月2日，等於整整消失一個月，讓他直呼「當個雲端員工，真的別說多讚了」。

貼文一出後，不少網友都表示「可是才2月，後面就沒假感覺很痛苦」、「覺得這樣比較虧耶，原本上14天就可以領整個月薪水」、「我反而不喜歡放太長的假，這樣會收不了心」、「我有同事2月也排14天特休，3月1日回來辦離職」、「後面幾個月都沒得放特休不會太痛苦嗎」。

不過，也有部分網友認為「如果想休很長的假，這樣做很聰明」、「我之前也會這樣，直接出國一個月」、「我每年都這樣，爽休一個月，不過回去上班的第一天超痛苦」、「2月真的爽爽過，我這個月也只上班7天！」、「這招只有要離職的用才舒服，交接沒幾天就能走人，在職的話一口氣放掉後面沒假可用很痛苦」。

事實上，根據《勞動基準法》第38條及勞動部公告指出，勞工可自行排定特休假，雇主不得限制只能在特定日子請，也不得強迫勞工預排全年特休。只要天數夠、流程合法，勞工可以集中請假，雇主只能在極特殊情況（如企業經營急迫需求）協商調整，但原則上是勞工決定休假日期。