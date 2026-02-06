快訊

傳陳宗彥腦溢血病況「非常不樂觀」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

他尾牙抽中「365張饗食天堂餐券」愣住 網見價格：賺翻了

大S過世一年「信義豪宅還在名下」 地政士曝原因

新一波寒流下探10度 未防寒釀職災最高罰30萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
受強烈大陸冷氣團或寒流南下，天氣明顯轉冷，各地氣溫將下探10度左右。圖／聯合報系資料照
受強烈大陸冷氣團或寒流南下，天氣明顯轉冷，各地氣溫將下探10度左右。圖／聯合報系資料照

根據交通部中央氣象署預報，6日晚間起至9日凌晨受強烈大陸冷氣團或寒流南下，天氣明顯轉冷，各地氣溫將下探10度左右。勞動部提醒，對於勞工於戶外從事作業，雇主應留意低溫帶來的風險，務必提前做好防寒準備，以確保勞工職場安全與健康

勞動部職安署表示，在低溫環境作業，可能引發凍瘡、感冒、流感、增加慢性呼吸道及促發心臟及腦血管疾病，為避免低溫帶來的危害，雇主應適時採取防寒管理措施。

職安署建議，戶外或寒冷環境之工作場所應提供避寒休息區，備置取暖設施，如暖風機、電熱毯等；勞工應穿著防寒衣物、防風手套、防寒鞋及帽子等，確保身體各部位的保暖。並避免於清晨、夜間等氣溫較低時安排戶外作業，或縮短寒冷環境中的作業時間，並增加休息頻率。

職安署提醒雇主持續監測勞工健康狀況，尤其是有心血管疾病、高血壓或其他慢性疾病的勞工，應特別注意其身體狀況。留意使作業勞工多喝熱飲及適當補充熱量，保持身體溫暖與活力，避免低溫環境下出現體溫下降的情況。

職安署提到，勞工如出現持續發抖、四肢冰冷、意識模糊等低溫症狀，應立即向雇主或主管反映，並尋求醫療協助。

職安署特別提醒雇主，對於長時間從事戶外作業之勞工，尤其是營造工程、運輸、食品外送及農、林、漁業等作業，務必做好勞工禦寒保暖措施，相關預防應變措施可參考職安署發布的「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」，以避免寒冷天氣造成勞工健康的危害。

如未依職業安全衛生法令規定，採取低氣溫環境作業之各項安全衛生及應變措施，致勞工罹災者，將依法處以新台幣3萬至30萬元罰鍰。

低溫 健康
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

寒流來襲…陽明山有望降雪？北市府曝「這日」有機會出現霧淞或冰霰

寒流要來了 北北基等11縣市低溫特報 全台急凍時間點曝

陽明山、七星山可能下雪？ 氣象署示警：寒流明起威脅全台 濕冷再乾冷

美國佛州寒流急凍下「綠鬣蜥雨」2天捕獲5千隻…他撿屍做三杯蜥Taco

相關新聞

他怨面試科技廠「股票漲卻給低薪」 反遭一堆人吐槽：怎不當股東？

不少人會趁著年節之前投遞履歷，轉職跳槽到新的工作環境，尋求更優渥的薪資。有一名網友透露自己學歷不低，現職工作年薪加分紅也有130萬至150萬，但近來投了不少履歷想換工作，面試後卻發現底薪一個比一個還低，讓他非常失望。

寒流來襲戶外作業風險增 未防範致災最高罰30萬

明天寒流南下，天氣將明顯轉冷。勞動部職安署今天提醒，勞工在戶外從事作業，雇主須留意低溫風險、持續監測勞工健康狀況，若未落...

他怨公司連假前一天才發年終獎金 釣出更慘苦主：超怕你離職

辛苦了一整年，員工最期待的就是領到年終獎金，網路上每年都有不少討論金額的多寡，甚至連何時發放都有人很在意。有一名網友發文抱怨公司要到過年連假的前一天才發放年終獎金，不少苦主透露自己也有同樣情況，有人的年終獎金甚至還被拆成年前、年後分兩次給。

上班族估年終獎金3.7萬 雇主若要停止其跳槽念頭 要給9萬元起跳

農曆年將屆，上班族年終獎金陸續入帳，yes123求職網「馬年過年計畫與新春消費調查」，過馬年農曆年前，上班族預估將領到的...

不是危言聳聽！CNN示警：「1工作」正被AI快速吞噬 收入暴跌7成

人工智慧快速發展，正對翻譯產業造成劇烈衝擊。隨著AI翻譯工具能即時處理文字與語音，許多專業翻譯員的工作量與收入大幅縮水，原本仰賴穩定案源維生的語言工作者，正面臨前所未有的生存壓力。

起薪超誘人…鼎泰豐年前大招募 外場起薪52K廚師62K

觀光客來台必吃的鼎泰豐，年前大招募，2月7日上午10時至下午4時，在北市府1樓中庭辦徵才活動。外場服務人員起薪52K，通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。