新一波寒流下探10度 未防寒釀職災最高罰30萬元

根據交通部中央氣象署預報，6日晚間起至9日凌晨受強烈大陸冷氣團或寒流南下，天氣明顯轉冷，各地氣溫將下探10度左右。勞動部提醒，對於勞工於戶外從事作業，雇主應留意低溫帶來的風險，務必提前做好防寒準備，以確保勞工職場安全與健康。

勞動部職安署表示，在低溫環境作業，可能引發凍瘡、感冒、流感、增加慢性呼吸道及促發心臟及腦血管疾病，為避免低溫帶來的危害，雇主應適時採取防寒管理措施。

職安署建議，戶外或寒冷環境之工作場所應提供避寒休息區，備置取暖設施，如暖風機、電熱毯等；勞工應穿著防寒衣物、防風手套、防寒鞋及帽子等，確保身體各部位的保暖。並避免於清晨、夜間等氣溫較低時安排戶外作業，或縮短寒冷環境中的作業時間，並增加休息頻率。

職安署提醒雇主持續監測勞工健康狀況，尤其是有心血管疾病、高血壓或其他慢性疾病的勞工，應特別注意其身體狀況。留意使作業勞工多喝熱飲及適當補充熱量，保持身體溫暖與活力，避免低溫環境下出現體溫下降的情況。

職安署提到，勞工如出現持續發抖、四肢冰冷、意識模糊等低溫症狀，應立即向雇主或主管反映，並尋求醫療協助。

職安署特別提醒雇主，對於長時間從事戶外作業之勞工，尤其是營造工程、運輸、食品外送及農、林、漁業等作業，務必做好勞工禦寒保暖措施，相關預防應變措施可參考職安署發布的「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」，以避免寒冷天氣造成勞工健康的危害。

如未依職業安全衛生法令規定，採取低氣溫環境作業之各項安全衛生及應變措施，致勞工罹災者，將依法處以新台幣3萬至30萬元罰鍰。