勞動部「台灣就業通」 AI整合一站式求職服務

勞動部勞動力發展署為協助民眾更精準快速找工作，「台灣就業通」網站全面升級。不僅整合全國公立就業服務據點資源，更導入人工智慧（AI）與大數據分析技術，打造「線上線下網實整合」的一站式就業服務平台。從職涯探索、技能提升到精準媒合，全方位助攻求職者搶得先機。

勞動力發展署表示，「台灣就業通」不僅是一個找工作的搜尋網站，更是完整的職涯發展入口，有三大亮點要讓求職求才者知道。

亮點一：AI輔助完成履歷，找工作更Easy

履歷撰寫神助攻：求職者填寫製作履歷時，對於「技能專長」，系統將主動提供關鍵字輔助；「希望從事工作」將結合「Jobooks工作百科」，使求職者即時輕鬆的獲得職務內容、能力需求與職涯發展資訊。

職缺推薦最懂你：台灣就業通不只依據學歷、證照及工作經歷精準媒合，更會分析您的搜尋與瀏覽行為，「主動挖掘」您可能感興趣的潛在機會。今年也將持續優化功能，推出「技能配適度分析」，將依照履歷背景，主動建議可能具備的技能專長，並分析與目標職類的配適度。對於技能缺口，會根據想要的職缺下專長標籤快速導引至相關職業訓練課程，補足戰力，提高求職競爭力。

好機會主動通知：透過LINE與Email主動推播職缺推薦、履歷被瀏覽及廠商回覆通知，確保最新就業動態不漏接。

亮點二：線上便利+線下專業，虛實整合服務不打折

資源一站滿足：網站每年提供超過100萬筆職缺供求職者選擇，還串聯了職涯探索與諮詢、職業訓練、微型創業及技能檢定等多元資源。

例如「職涯測評專區」提供線上測評工具，協助求職者瞭解個人特質與興趣，「Jobooks工作百科」介紹各職業的工作內容，「Youth職涯」平台提供青年免費的線上專業職涯諮詢。

真人服務一對一：「台灣就業通」整合網路、電話及實體服務，民眾除了可透由網站完成履歷建置與職缺媒合，同時結合AI與真人電話客服，提供就業資訊與操作協助，更可銜接至全國公立就業服務據點，由專業就服員一對一的諮詢與就業媒合，提供更有溫度的深度協助。

亮點三：智慧媒合好省心、遠距招募好便利

刊登求才好輕鬆：「 台灣就業通」協助企業於刊登職缺時，AI輔助填寫職務名稱、類別及專長能力，並透過智慧推薦系統精準媒合人才，搭配「求才週報」與媒合通知，協助雇主即時掌握招募進度，省時又省力。

遠距招募好便利：網站同時支援視訊面試功能，企業可進行跨縣市遠距招募，縮短面試時程，特別適合急需補實人力的企業，大幅提升招募效率與整體彈性。

勞動力發展署強調，未來將持續以使用者需求為核心，精進平台功能與服務品質，讓「台灣就業通」成為民眾找方向、找工作、強化技能與開創職涯的重要夥伴。有求職或職涯規劃需求的民眾，歡迎上線體驗「台灣就業通」網站。

勞動力發展署特別提醒，壽險業、殯葬業、傳直銷業、夜店業、八大行業、人力仲介業、人力派遣業等七項特殊行業及個人雇主求才，因行業屬性不同，將依勞動力發展署行業審核標準進行審核，且不開放線上查詢之媒合動作。