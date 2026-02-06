寒流來襲戶外作業風險增 未防範致災最高罰30萬

快訊

中央社／ 台北6日電
勞動部職安署今天提醒，勞工在戶外從事作業，雇主須留意低溫風險、持續監測勞工健康狀況，若未落實致勞工罹災，最高可開罰新台幣30萬元。示意圖。圖中人物與新聞無關。本報資料照片
明天寒流南下，天氣將明顯轉冷。勞動部職安署今天提醒，勞工在戶外從事作業，雇主須留意低溫風險、持續監測勞工健康狀況，若未落實致勞工罹災，最高可開罰新台幣30萬元。

交通部中央氣象署發布低溫特報，預估明天至9日受寒流影響，明天從早到晚一路降溫，最冷時間點在8日晚間至9日清晨之間，北部、宜蘭1500公尺山區有望降雪。

勞動部職業安全衛生署發布新聞稿指出，在低溫環境作業，可能引發凍瘡、感冒、流感、增加慢性呼吸道及促發心臟和腦血管疾病，為避免低溫帶來的危害，雇主應適時採取必要管理措施。

職安署表示，雇主應提供適當保暖設施或裝備，包含在戶外或寒冷環境工作場所提供避寒休息區，並備置取暖設施，像是暖風機、電熱毯等，勞工也應穿著防寒衣物、防風手套、防寒鞋及帽子等，確保身體各部位的保暖。

職安署表示，雇主應避免在清晨、夜間等氣溫較低時安排戶外作業或縮短寒冷環境中的作業時間，並增加休息頻率，並持續監測勞工健康狀況，尤其是有心血管疾病、高血壓或其他慢性疾病的勞工，應特別注意其身體狀況。

職安署並指出，應讓作業勞工多喝熱飲及適當補充熱量，保持身體溫暖與活力，避免低溫環境下出現體溫下降的情況。

職安署強調，對於長時間從事戶外作業的勞工，尤其是營造工程、運輸、食品外送及農、林、漁業等作業，務必做好勞工禦寒保暖措施，相關預防應變措施可參考「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」，避免寒冷天氣造成勞工健康的危害。

職安署表示，如果沒有依職業安全衛生法令規定採取低氣溫環境作業各項安全衛生及應變措施，導致勞工罹災者，將依法處以3萬至30萬元罰鍰。

雇主 職業安全 衛生署 勞動部 寒流
