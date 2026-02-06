他怨面試科技廠「股票漲卻給低薪」 反遭一堆人吐槽：怎不當股東？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
面試示意圖。 圖／ingimage

不少人會趁著年節之前投遞履歷，轉職跳槽到新的工作環境，尋求更優渥的薪資。有一名網友透露自己學歷不低，現職工作年薪加分紅也有130萬至150萬，但近來投了不少履歷想換工作，面試後卻發現底薪一個比一個還低，讓他非常失望。

這名網友在Dcard發文表示，自己是資碩畢業，工作也好幾年，最近想轉換跑道，投了不少履歷也獲得許多科技廠的面試通知，但給的底薪卻讓他失望透頂。原PO抱怨這些公司開出的底薪一個比一個低，直呼「財報跟股價不是都飆到不能再飆了嗎？怎麼還在發香蕉開那種年薪不到一百（萬）的缺？」

人資還要他考慮看看，甚至還給希望表示公司在擴廠，以後仍有外派機會，且分紅會更好等等的，就是無法給予保底保證，讓原PO痛批「財報都是壓榨勞工擠出來的嗎？」

貼文引來不少人的吐槽，「公司獲利和要不要分你是兩件事」、「股價和分紅完全無關係，這不是常識嗎？」、「股票漲是看財報獲利，獲利是給高層、股東，怎麼給你？」、「底薪不會跟股價掛鉤呀，不然跌了還要扣月薪喔？」、「如果公司都把股東錢隨便拿去分給員工，沒有好好拿去營利，那股東會撤出，公司就會倒」。

還有網友認為若是原PO在意公司的股價，那就應該是當股東，而不是面試當員工，「當然是股票買起來，當股東更好」、「股價高只跟股東有關係，買股票就好，跳槽幹嘛？」、「股價漲你可以當股東，不要當員工」、「可以當股東，不要當員工。面試完知道哪些股票可以買，也不算虧」。

台灣科技公司薪水高低落差很大，頂尖如半導體、IC設計等產業的研發工程師，年薪可達百萬、甚至數百萬（主要靠高額分紅），但一般職位起薪和中位數差異也大，許多職位的月薪起點可能在4萬到6萬，年薪百萬多是特定頂尖公司或高階職位才達標。薪資結構包含底薪、獎金（分紅是關鍵）和津貼，AI、半導體等成長型產業的固定薪資漲幅高。

104薪資情報可以看到，IC設計工程師的薪資最高，月均薪可以來到10至11萬元，其他月薪10萬左右職位都是光電工程、通訊工程、硬體工程或其他工程的研發主管。

